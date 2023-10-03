金鷹中心中秋聯歡&生日會 長者笑聲不斷

金鷹成人日間護理中心，日前舉辦中秋聯歡生日會。(記者邢易霖／攝影)

紐約金鷹成人日間護理中心，日前為該中心長者會員們舉辦中秋聯歡會生日會，並準備了精采的傳統節目，包括越劇、民間樂器演奏、大合唱以及舞蹈表演等。現場還為9月份過生日的老人們，準備了生日蛋糕和中秋月餅。中心與老人們歡聚一堂，笑聲不斷，共慶中秋傳統佳節。

金鷹成人日間護理中心經理廖Vivian表示，有130位老人到場參與，公司提供三輛大巴在早上接老人們過來參加活動。談及創建優質社區老人服務，她認為該中心是紐約華人 長者的精神支柱，許多老年人當初來到紐約，很難與他人找到共同語言，在異國他鄉沒有歸屬感，金鷹中心其實是他們第二個家，「這裡是大家，家裡是小家，大家都是華人，希望通過此次活動讓他們找到生活的意義，同時也可以給他們提供更好的生活環境。」

她還強調，此次活動準備了11個節目，都是由老人會員「自娛自樂 」自發組織的節目，中心每周都有排練，然後在大型節日裡進行彙報演出，這是一場很有意義的聯歡會。

對於未來服務社區老人發展，她表示想要更好的照顧老人，先要處理好部分護理中心和老人的違法行為，希望政府也可以在培養老人法律意識方面做出貢獻，合理使用社區資源，普及法律知識，提高老人對違法行為的辨識度，引導老人合理使用紅白藍卡。