布碌崙8大道中國日 熱鬧非凡

布碌崙8大道舉辦街坊節慶祝中國日。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙 (布魯克林)社聯會攜手美國沖蔞同鄉總會，於10月1日在布碌崙8大道 華社舉辦街坊節慶祝中國日。民選官員、警方代表、以及華社代表等各界人士共同出席了這次慶祝活動。活動還包括歌舞表演和各式各樣的展攤，贏得了參與民眾的好評。

這次慶祝活動於當天中午12時30分由醒獅表演拉開帷幕。社聯會副會長柳寶枝首先致辭，他說從2014年起，該會幾乎每年都會舉辦街坊節，為8大道帶來人氣，繁榮地區經濟，該會將努力把這一傳統發揚光大。

中國駐紐約總領事館領事趙新星首先祝大家中秋節快樂，也祝活動圓滿成功。他說，中國日慶祝活動繁榮了8大道的經濟，希望大家不僅要參加好這個活動，也要支持8大道的商販。中國駐紐約總領事館領事許朝暉說，今天是10月1日，是中華人 民共和國成立74周年的日子，他感謝美東華人華僑社團始終心系祖籍國，團結家鄉的父老鄉親們，為促進中美友好等作出貢獻。穩定健康的中美關系符合中美兩國人民的利益。

州參議員曲怡文(Iwen Chu) 曲怡文對主辦方表示感謝，並為社聯會頒發嘉獎狀，並祝來自中國大陸的鄉親們十一節日快樂。她表示，華人提供小商家機會，幫助社區發展，幫助移民成為中產，這些都是社區居民的功勞。

州眾議員鄭永佳(Lester Chang) 在活動中為Zheng Zhi Hui、Michael Lin等個人與團體頒獎，以感謝他們對社區的貢獻，並表示希望慶祝中國日這一年度活動會有更多人參與。