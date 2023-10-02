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布碌崙8大道中國日 熱鬧非凡

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙8大道舉辦街坊節慶祝中國日。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙8大道舉辦街坊節慶祝中國日。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)社聯會攜手美國沖蔞同鄉總會，於10月1日在布碌崙8大道華社舉辦街坊節慶祝中國日。民選官員、警方代表、以及華社代表等各界人士共同出席了這次慶祝活動。活動還包括歌舞表演和各式各樣的展攤，贏得了參與民眾的好評。

這次慶祝活動於當天中午12時30分由醒獅表演拉開帷幕。社聯會副會長柳寶枝首先致辭，他說從2014年起，該會幾乎每年都會舉辦街坊節，為8大道帶來人氣，繁榮地區經濟，該會將努力把這一傳統發揚光大。

中國駐紐約總領事館領事趙新星首先祝大家中秋節快樂，也祝活動圓滿成功。他說，中國日慶祝活動繁榮了8大道的經濟，希望大家不僅要參加好這個活動，也要支持8大道的商販。中國駐紐約總領事館領事許朝暉說，今天是10月1日，是中華人民共和國成立74周年的日子，他感謝美東華人華僑社團始終心系祖籍國，團結家鄉的父老鄉親們，為促進中美友好等作出貢獻。穩定健康的中美關系符合中美兩國人民的利益。

州參議員曲怡文(Iwen Chu) 曲怡文對主辦方表示感謝，並為社聯會頒發嘉獎狀，並祝來自中國大陸的鄉親們十一節日快樂。她表示，華人提供小商家機會，幫助社區發展，幫助移民成為中產，這些都是社區居民的功勞。

州眾議員鄭永佳(Lester Chang) 在活動中為Zheng Zhi Hui、Michael Lin等個人與團體頒獎，以感謝他們對社區的貢獻，並表示希望慶祝中國日這一年度活動會有更多人參與。

州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長莊文怡(Susan Zhuang)說，她代表寇頓祝民眾中秋節快樂，尤其祝孩子們節日高興，玩得開心；美國沖蔞同鄉總會會長麥德森、新近上任的市警66分局局長赫拉特(Kenneth Herrarte)在活動中講話，華裔英雄警探劉文健的父母劉偉棠與李秀燕等人也出席了當天的活動。

布碌崙8大道舉辦街坊節慶祝中國日。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙8大道舉辦街坊節慶祝中國日。(記者胡聲橋/攝影)

8大道 華人 布碌崙

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