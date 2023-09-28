紐約中國當代音樂節 下周登場

紐約中國當代音樂節將於10月2日至8日舉行，今年的主題為「樂築橋梁」。(主辦方提供)

連續第六年舉辦的紐約中國當代音樂節(China Now Music Festival)將於10月2日(周一)至8日(周日)舉行，今年的主題為「樂築橋梁」(The Bridge of Music)，將推出系列音樂會和講座，通過創新融合的藝術節策畫，生動展現東方與西方音樂文化的交叉面以及跨越世紀的中國當代音樂的傳承與繁榮。

紐約中國當代音樂節由巴德音樂學院美中音樂研習院攜手中國中央音樂學院共同主辦，致力於通過音樂築建美中兩國的文化橋梁，每年舉辦一系列主題音樂會和講座，呈現令人振奮的中國當代音樂作品。往屆音樂會吸引了逾萬名現場觀眾，線上節目已有近八萬觀眾參與。

主辦方介紹，新生代跨文化的音樂團體巴德東西樂團(Bard East/West Ensemble)將在蔡金冬指揮下，攜手國際著名琵琶演奏家吳蠻，首次亮相紐約。巴德當代樂團(The Orchestra Now)將致敬華人 作曲家伉儷陳怡和周龍，音樂節還將攜手亞洲協會舉辦美中音樂論壇，與紐約頂尖國際音樂機構代表相聚，展開高峰對話，探討美中音樂交流的未來。

音樂節藝術總監蔡金冬表示，「音樂既是人類文明的共同財富，又是不同社會歷史與文化的特有結晶。我希望本屆的紐約中國當代音樂節能帶給大家一個新的希望，新時代的音樂將是多元文化與人類文明的燦爛融濡。」

據介紹，音樂節推出的巴德東西樂團是一個聚中西樂器之精華、創造跨文化表演新模式的原創音樂團體。樂團由西樂的弦樂五重奏和七件中國樂器笛子、二胡、琵琶、阮、嗩吶、古箏，再加上中西打擊樂手在內15位音樂家組成。

樂團將首度亮相紐約中國當代音樂節，在10月4日(周三)晚7時在林肯中心玫瑰劇院(Rose Theater at Jazz at Lincoln Center)呈現一台全新的、連接東西方地理與時空的音樂會。著名琵琶演奏家吳蠻將作為特邀藝術家亮相，與樂團一起演繹周龍為此次演出重編的琵琶與樂隊作品「霸王卸甲」，其他曲目還包括作曲家譚盾「西北組曲」中的「老天爺下甘雨」和「石板腰鼓」兩個樂章等。

同時，紐約觀眾熟悉的巴德當代樂團(The Orchestra Now)也將在10月8日(周日)下午3時舉行一場三代作曲家交響音樂會；此外，本屆音樂節將於10月7日(周六)下午3時在紐約亞洲協會(Asia Society)舉辦「美中音樂論壇：直面挑戰，展望未來」論壇。音樂節官網及購票信息請登錄網站https://reurl.cc/1G0L69。