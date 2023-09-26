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紐約客談/入學標準多樣化 不應犧牲亞裔

記者高雲兒／紐約報導

近年來，美國高等教育界湧現出有關多元化錄取政策和其對亞裔學生影響的爭議，比如哈佛大學「平權行動」的官司以及今年發生的傑佛遜科技高中的招生政策更改，兩者討論的統一問題是，多元化錄取是否對亞裔入學更加不公平。

追根溯源，在上世紀60年代和70年代，亞裔學生面臨著嚴重的歧視和入學限制，比如加州大學系統曾經採用亞裔配額制度，限制了亞裔學生的錄取數量，因而受到廣泛批評。迫於壓力，加州大學系統也於1996年取消了種族配額。

不止是加州大學，在上世紀80年代和90年代，諸多大學開始取消亞裔學生的配額制度，導致常春藤名校招收的亞裔比例明顯上升；但到了21世紀，在多元化和平權行動的倡導下，名校中的亞裔比例反而下降，盡管與此同時，亞裔學生的申請人數不斷攀升。

所以「多元化」這三個字，看似意味增加少數種族多樣性，但神奇的是，包括華裔在內的亞裔，在多樣化錄取的政策下，不管是在名牌大學還是名牌高中，比例都神奇地不增反降，所謂平權，平的究竟是誰的權？

筆者還聽說多元化，是為了職場族裔的多樣化，這點倒是更讓人啼笑皆非。套用一名華人校長的話，「當你去看病的時候，你會指名道姓要看某個種族的醫生嗎？你不就是要看最好的醫生嗎？」

理解美國想要對所有種族實行的平等機會主義，但是為何不能承認，人與人的天賦不同，所以術業有專攻也實屬正常，亞裔就是更偏向於思考和讀書的族裔，如果真想在學校錄取上表現種族多樣化，不妨以學術之外的標註來錄取其他族裔，別再犧牲刻苦讀書的亞裔了。

亞裔 加州大學 平權

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