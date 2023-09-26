紐約客談/入學標準多樣化 不應犧牲亞裔

近年來，美國高等教育界湧現出有關多元化錄取政策和其對亞裔 學生影響的爭議，比如哈佛大學「平權 行動」的官司以及今年發生的傑佛遜科技高中的招生政策更改，兩者討論的統一問題是，多元化錄取是否對亞裔入學更加不公平。

追根溯源，在上世紀60年代和70年代，亞裔學生面臨著嚴重的歧視和入學限制，比如加州大學 系統曾經採用亞裔配額制度，限制了亞裔學生的錄取數量，因而受到廣泛批評。迫於壓力，加州大學系統也於1996年取消了種族配額。

不止是加州大學，在上世紀80年代和90年代，諸多大學開始取消亞裔學生的配額制度，導致常春藤名校招收的亞裔比例明顯上升；但到了21世紀，在多元化和平權行動的倡導下，名校中的亞裔比例反而下降，盡管與此同時，亞裔學生的申請人數不斷攀升。

所以「多元化」這三個字，看似意味增加少數種族多樣性，但神奇的是，包括華裔在內的亞裔，在多樣化錄取的政策下，不管是在名牌大學還是名牌高中，比例都神奇地不增反降，所謂平權，平的究竟是誰的權？

筆者還聽說多元化，是為了職場族裔的多樣化，這點倒是更讓人啼笑皆非。套用一名華人校長的話，「當你去看病的時候，你會指名道姓要看某個種族的醫生嗎？你不就是要看最好的醫生嗎？」

理解美國想要對所有種族實行的平等機會主義，但是為何不能承認，人與人的天賦不同，所以術業有專攻也實屬正常，亞裔就是更偏向於思考和讀書的族裔，如果真想在學校錄取上表現種族多樣化，不妨以學術之外的標註來錄取其他族裔，別再犧牲刻苦讀書的亞裔了。