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認養一棵樹 市議員馬泰籲民眾參與

記者許君達／紐約報導
市議員馬泰在曼哈頓下城發起「認養一棵樹」計畫。(馬泰辦公室提供)
市議員馬泰在曼哈頓下城發起「認養一棵樹」計畫。(馬泰辦公室提供)

市議員馬泰(Christopher Marte)近日與下東城生態中心(Lower East Side Ecology Center)共同在曼哈頓下城發起了「認養一棵樹」計畫，鼓勵居民和業者積極參與養護樹木。

馬泰表示，認養樹木不需承擔很重的責任，也不用承擔經濟壓力，只需認養者對自己的樹多加用心，經常去清除一下樹坑內的垃圾和雜草、清理土壤、補充堆肥就可以。他還會與下東城生態中心合作，每月舉辦一次培訓，傳授人們科學養護樹木的相關知識並指導動手實操經驗。認養者養護樹木所需的工具和堆肥也可以向生態中心索取，不需自己花錢購買。

紐約市內新植樹木由市公園局全權負責，包括植樹選址、前期養護等工作也會由公園局負擔。不過，馬泰表示，公園局只負責養護兩年之內的新樹、以保證其存活機率，而在兩歲樹齡以後，樹木就需要自生自滅了。養樹比植樹難度大得多，發起認養計畫的主要目的，就是希望讓因疏於養護而枯死的樹木盡量少些。

下東城生態中心表示，街道上的樹木有利於降溫、淨化空氣、吸收雨水和為野生動物提供棲息地。馬泰則表示，只有當樹木能夠活過幼年期，才有可能實現這一目標。

馬泰介紹，認養計畫沒有門檻，任何人都可以參加，報名也長期有效，不設最後期限。「我們想盡量做到簡單。」

有意參與認養樹木計畫者，可登錄樹木分布地圖https://reurl.cc/q0NN9R，註冊後選擇自己喜歡的樹木。目前，該項目僅在曼哈頓下城的馬泰選區內開展，市內其他地方暫未參與。

曼哈頓 紐約市

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