人力中心秋季招聘會 提供逾百職缺

人力中心日前舉辦2023年秋季招聘會，行政總監李康誠發表歡迎致詞。(記者邢易霖 / 攝影)

人力中心(CMP)日前在華埠 青年會(ChinatownYMCA)舉辦2023年秋季招聘會，來自布碌崙(布魯克林)、皇后區和曼哈頓的近40家雇主參加，與求職者進行面對面溝通，介紹工作機會。

人力中心一直致力於為紐約移民及低收入 群體提供就業 諮詢、職業技能訓練及小商業創業發展等服務，以協助社區民眾實現經濟上的自食其力。本次招聘會免費向所有求職者開放，人力中心行政總監李康誠表示，「社區業者十分支持這次招聘會，他們希望可以繼續舉辦。」

招聘會有近幾百人登記註冊，為應聘者提供有100多種不同類型的工作機會，同時還為他們準備了職場能力提高服務，為有工作傾向的人提供就業準備。

李康誠還提到，本次招聘會外聯工作通過傳統媒體和社交媒體同時進行，既有英語、中文，也有韓語，今年還增加了西班牙語，因此我們有四種語言。「我們做的傳單和社交媒體也會提供就業者四種不同語言的版本，讓大家更好的了解我們社區服務。」

現場應聘的王女士已經來美半年，她表示這次的招聘會提供的兼職和全職工作種類繁多，在此之前她找過一系列兼職工作，但是基於英文能力不夠，被雇主拒絕。在此次招聘會上，王女士競聘一個課後輔導的崗位，她說，照顧小孩子不會讓她的壓力大，也滿足應聘條件，同時她認為這次招聘會的兼職崗位工資普遍高，比較滿意。

現場求職的譚小姐則表示，自己已經給三家公司提交簡歷，但是對於未來的工作選擇還是比較糾結，她認為「找到適合自己的工作很難，全職薪資不理想」，表示招聘會上有許多工作崗位語言不再受限制，每家公司都至少有一個「不需要說英文」的崗位。