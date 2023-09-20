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紐約市打擊鼠患 商家垃圾明年3月起禁堆放人行道

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紐約市打擊鼠患 商家垃圾明年3月起禁堆放人行道

記者張心／紐約報導
紐約市府宣布從明年3月1日起，所有商家禁止在人行道上堆放垃圾，所有企業必須將垃圾裝在有蓋的容器中。(本報檔案照)
紐約市府宣布從明年3月1日起，所有商家禁止在人行道上堆放垃圾，所有企業必須將垃圾裝在有蓋的容器中。(本報檔案照)

為了進一步打擊鼠患，紐約市府宣布從明年3月1日起，所有商家禁止在人行道上堆放垃圾，所有企業也必須將垃圾裝在有蓋的容器中。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，「所有黑色的垃圾袋都得從街道上消失，這樣城市能看起來更乾淨，味道也沒有那麼難聞，不會再有人被垃圾絆倒。」

此外，他指出此舉也是為了打擊「紐約市頭號公敵——老鼠」。市清潔局調查顯示，紐約市每天產出約2000萬磅商業垃圾，占據全市垃圾總量的一半，並且已經成了老鼠超喜愛的餐點。

「我們必須切斷老鼠的食物來源，不然它們還是會在黑色垃圾袋之間逃竄。」市清潔局局長蒂池(Jessica Tisch)說，新規定不對商家所使用的垃圾桶設限，只要垃圾桶有蓋還能防止老鼠鑽進去就行。垃圾桶可以放置在商店內，也可以放在距離店面3呎以內的地方。

蒂池提醒，市府將在明年3月1日新規生效前，向全市企業再次發出警告。新規生效後，違規業主第一次會罰款50元，第二次則要罰款100元，第三次及以上將面臨200元罰款。

普通紐約市民仍待可以將垃圾袋放在自家門口的人行道上，但如果沒有裝在容器中，則必須在每晚8時前倒掉。

自今年7月30日起，所有與食品相關的企業，包括餐館、餐飲公司、雜貨店、熟食店、小賣部等，都被要求將垃圾放在容器中。此規定涵蓋了全市20%的企業，他們是產生鼠患垃圾的主要源頭。

市府調查發現，自從去年嚴打鼠患以來，今年夏天向311報告老鼠問題的投訴數量，已經比去年同期減少了20%。此外，隨著垃圾清理打擊力度的加大，商家和個人所收罰單也增多；根據市清潔局統計，今年迄今共開出了3萬93940張罰單，比去年同期增加了近65%。

為了進一步打擊鼠患，紐約市府宣布從明年3月1日起，所有商家禁止在人行道上堆放垃圾...
為了進一步打擊鼠患，紐約市府宣布從明年3月1日起，所有商家禁止在人行道上堆放垃圾，所有企業必須將垃圾裝在有蓋的容器中。(市長辦公室提供)

紐約市 亞當斯

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