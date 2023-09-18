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台灣街坊節 經文處宣傳車吸睛

記者許君達╱紐約報導
正值聯合國大會開會前夕，經文處派出宣傳車前往參與街坊節，副處長張麗賢助陣。(記者許君達╱攝影)
正值聯合國大會開會前夕，經文處派出宣傳車前往參與街坊節，副處長張麗賢助陣。(記者許君達╱攝影)

2023年度「台灣街坊節」(Taiwan Fest)17日在曼哈頓中城舉辦最後一場活動，近20個商家到場設攤，客流如織。時逢聯合國大會開幕前夕，駐紐約台北經濟文化辦事處的宣傳車也到場助陣，各國遊客展示台灣面貌。

宣傳車由街頭快餐車改造而成，在街坊節上提供富有台灣特色的飲料和冰棒，參與者只要能答出一些簡單的小問題，就可以免費領取這些小禮品。問題的設置主要聚焦於一些趣味知識，比如「珍珠奶茶起源於台灣」等，讓美國普通民眾更好地了解台灣。

經文處副處長張麗賢表示，用美食、文創等「軟性」的文化輸出去宣傳台灣，更容易打動人心。她還補充道，聯合國大會的一般性辯論正好從18日開始，全球領導人此刻雲集紐約，本期台灣街坊節正巧趕在這樣一個時間點上推廣台灣，格外有意義。

本場台灣街坊節與規模宏大的「第六大道秋季市集」(6th Avenue Fall Fair)合作。當日，曼哈頓第六大道從23街至34街路段全部開闢成市集，台灣街坊節包場了其中地理位置最優越、交通最便捷的31至32街段落。街坊節策畫人許伯丞介紹，當日到場的約有一半是各式台灣美食攤位，提供包括烤魷魚、車輪餅、炸臭豆腐、鍋貼等經典台式夜市小吃；此外，還有不少創意手作品牌到場，其中很多商戶都正處創業期。

許伯丞表示，籌辦這樣的大型活動，除了宣傳台灣的形象外，更現實的意義則是希望幫助這些在美打拼的台裔創業者更好地接觸市場，聚在「台灣製造」這個大品牌之下「打群架」，以便更好地立足。他說，今年已經舉辦的多場街坊節都人氣旺盛，效果很好，不排除今年晚些時候再加場舉辦的可能性。

環保手工皂業者顏Kathy三年前在台創業後，近期剛剛開闢了美國市場，她表示，此前在美國都是通過網路銷售，這次難得有機會在線下與消費者交流。創意服飾業者謝Crayon則剛剛開始創業半年，他表示，台灣街坊節的人氣很旺，是個很好的市場考察機會。他專門帶了筆記本，以便將現場的一切收穫記錄下來。

今年最後一場台灣街坊節人氣旺盛，遊客在台式烤魷魚攤位前大排長龍。(記者許君達╱攝...
今年最後一場台灣街坊節人氣旺盛，遊客在台式烤魷魚攤位前大排長龍。(記者許君達╱攝影)
遊客與吉祥物台灣黑熊合影留念。(記者許君達╱攝影)
遊客與吉祥物台灣黑熊合影留念。(記者許君達╱攝影)

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