法拉盛市政廳音樂會 中德音樂家合奏

皇后區法拉盛市政廳於17日迎來一場中德音樂家交匯的音樂會，為以多樣性聞名的皇后區，帶來了一場特別的混搭音樂會。(記者高雲兒／攝影)

皇后區 法拉盛市政廳於17日舉辦「中國遇見德國 」音樂會，為以多樣性聞名的皇后區，帶來了一場特別的混搭音樂會。

這場音樂會座無虛席，自中國和德國的三位世界級音樂家登台，其中之一的華人 音樂家為作曲家和小提琴家Jason Kao Hwang，作品均取材於他與來自移民父母在美國長大的經歷。雖然他沒有和父母學習中文，但是卻常常聽取父母之間用中文進行的談話，並從中尋找音樂的節奏和靈感，還在他的作品中得到體現，包括最新的專輯「故事之書」(Book of Stories)。

和他搭檔演奏的是著名琵琶演奏家孫儷(Sun Li, 音譯)，孫儷從9歲開始學習琵琶，在讀於瀋陽音樂學院時，學習了琵琶和中阮等兩種中華弦樂器都，自2002年以來，她多次與紐約中國民族樂團(Chinese Music Ensemble of New York)進行教育和文化機構演出，廣受好評。

兩位華人音樂家在現場演奏了「殘餘的煙霧」(remnants of smoke)等樂曲，而後他們又和來自德國柏林的歌手Tine Kindermann共同演奏和合唱，帶觀眾領略德國民歌和華人樂器融合的奇異之美。