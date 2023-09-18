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班森賀入室行竊 無視屋主劫走40元

記者胡聲橋／紐約報導
班森賀發生入室搶劫案，竊賊撞見住戶，仍盜走現金逃離現場。(警方提供)
班森賀發生入室搶劫案，竊賊撞見住戶，仍盜走現金逃離現場。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀近日發生一起入室搶劫案，竊賊從打開的窗戶入室行竊，卻意外發現屋裡有人，一名老年女性居住者與竊賊對峙後，仍讓竊賊從自己的錢包裡拿走了大約40元錢。警方目前已公布了嫌犯的照片，對其進行通緝，希望知情者或知曉嫌犯下落者能及時提供信息，及時將其逮捕歸案。

警方稱，這起案件發生在市警62分局的轄區內。13日上午11時50分左右，79歲的女性受害者正在77街交21大道附近的住所內。這時，一名男子在查看了屋內和周圍情況後，走近受害人的住所，他從一扇打開的窗戶進入並開始翻找受害者的財物。

屋內的動靜讓受害老年女性感到奇怪，她起身查看時發現了竊賊，並與竊賊對峙。嫌犯這時亮出一把剪刀，比畫著要傷害受害者。受到驚嚇的受害者選擇了退卻，嫌犯從受害者的錢包裡拿走了大約40元現金，然後離開受害者的住宅，騎著一輛黑色電動滑板車逃離現場，嫌犯沿著77街不知去向。此次事件未造成人員傷亡。

據描述，被警方通緝的嫌犯是一名男子，膚色較淺，身材瘦削。他大約30歲，身高約六呎。這名嫌犯最後一次出現時頭戴黑色頭盔，身穿黑色連帽運動衫，黑色短褲和白底黑色運動鞋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

班森賀發生入室搶劫案，竊賊撞見住戶，仍盜走現金逃離現場。(警方提供)
班森賀發生入室搶劫案，竊賊撞見住戶，仍盜走現金逃離現場。(警方提供)
班森賀發生入室搶劫案，竊賊撞見住戶，仍盜走現金逃離現場。(警方提供)
班森賀發生入室搶劫案，竊賊撞見住戶，仍盜走現金逃離現場。(警方提供)

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