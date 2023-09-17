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誰該打？怎麽打？華醫解讀新版新冠疫苗

紐約訊

聯邦食品與藥品管理局(FDA)近期批准新版新冠疫苗使用，紐約華人醫生建議，年長者、有免疫缺陷和基礎病的患者，應考慮接種新版疫苗。

百康仁德集團的內科全科醫生何恭程(George Hall)表示，紐約州府數據顯示，自8月起，全州因新冠住院的人數有超過10%的增長，他的診所中也看到確診人數增長，加上一些民衆考慮回中國探親，近期已有不少病人前來咨詢新版新冠疫苗。

根據聯邦食品與藥品管理局的信息，新版新冠疫苗主要針對的是奧密克戎(Omicron)的亞變種XBB.1.5。不過目前最新的亞變種BA.2.86與XBB.1.5同屬於奧密克戎變種，因此疫苗對BA.2.86仍然有效。

目前，六個月及以上人士，無論之前是否接種過新冠疫苗，都可以接種新版疫苗，距離上次接種新冠疫苗時間，應間隔超過至少兩個月。近期感染了新冠的病人，應考慮在痊癒三到四個月後，再接種疫苗。

新版新冠疫苗可以有效地預防變種病毒感染，何恭程強調， 65歲以上長者、有免疫缺陷和基礎病的患者，有長途出行計畫的民衆，應儘快接種新版疫苗。考慮到秋冬季節是呼吸道疾病高發期，廣大民眾最好都要接種疫苗，形成群體免疫。

除新冠疫苗外，民衆在秋冬來臨之際，還應考慮接種流感及呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗，何恭程建議，在時間緊迫的情況下，這些疫苗可以在同一天接種。不過爲了減輕有可能岀現的副作用，民衆最好還是分開接種疫苗。

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