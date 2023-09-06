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州眾議員寇頓提醒耆老 留意紅藍卡電話詐騙

記者胡聲橋／紐約報導
州眾議員寇頓提醒社區老人，不要被假冒的聯邦醫療保險電話欺騙。(寇頓辦公室提供)
州眾議員寇頓提醒社區老人，不要被假冒的聯邦醫療保險電話欺騙。(寇頓辦公室提供)

州眾議員寇頓(William Colton)5日發文，提醒社區老人注意聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡)電話騙局，告誡如果耆老在與聯邦醫療保險事先沒有聯絡的情況下，突然接到對方打來的電話時，就應當敲響警鐘，懷疑這應為詐騙電話。

寇頓舉例，如果民眾的年齡超過65歲，當他們拿起電話，電話那頭的人稍作停頓，對他們直呼其名，然後進入主題說道，「你好，我是某某，從聯邦醫療保險服務中心打來電話」，此後，來電者可能還會試圖與接電的民眾閒聊，使得他們繼續和他交談。

「如果出現這種情況，」寇頓表示，接聽者就應該立即想到這很有可能就是詐騙電話，「聯邦醫療保險負責人主動給客戶打電話是極不尋常的，除非客戶已經聯繫過他們，或者他們之前給客戶寫過信」。

州眾議員寇頓提醒社區老人，不要被假冒的聯邦醫療保險電話欺騙。(路透)
州眾議員寇頓提醒社區老人，不要被假冒的聯邦醫療保險電話欺騙。(路透)

寇頓提醒當地居民，如果有人打電話說來自聯邦醫療保險，而電話接聽者又沒有主動與他們聯繫或收到他們的信件，那就應該立即掛斷電話，當詐騙電話處理。而如果不確定是否為詐騙電話，可在掛斷電話後，再撥打聯邦醫療保險免費電話(800)633-4227查詢。

寇頓強調，不要被來電顯示的信息所迷惑，這些信息可能顯示電話來自政府機構或是接聽者認識並信任的人，例如接聽者的醫生，但騙子可以偽造那些號碼。

聯邦通信委員會(FCC)對此指，此類電話詐騙的伎倆十分普遍，「聯邦醫療保險不會不請自來，要求您提供個人或私人信息。在接到政府機構的電話之前，你通常會在郵件中收到一份書面通知」，該委員會還強調，「不應該相信要求提供聯邦醫療保險信息的電話」。

寇頓提醒，切勿向來電者提供能夠識別個人身分的任何敏感信息，例如社安號、醫療保險號、出生日期、護照號碼等，以免受騙上當。

聯邦醫療保險 詐騙 紅藍卡

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