90℉熱爆 紐約市開放500間避暑中心

高溫來襲，紐約市開放500間避暑中心為市民提供清涼。圖為開放為避暑中心的法拉盛圖書館。(記者鄭怡嫣／攝影)

勞工節假期過後，整個東北部地區遭遇一輪異常高溫 天氣的襲擊，國家氣象局(NWS)已發布高溫預警，預計高溫天氣將持續至本月7日(周四)才有望緩解，而為應對高溫，紐約市 開放了500家避暑中心供市民享用空調。

根據天氣預報，紐約市連續三至四天最高溫度將超過華氏90度，伴隨而來的還有更令人痛苦的高濕度，高溫高濕與強烈的日曬結合，將使室外的體感溫度超過華氏100度(約攝氏38度)。氣象學家表示，這個溫度很可能會打破歷史同期紀錄。

專家介紹，高溫天氣對人體健康非常有害，對於老年人和有基礎疾病或慢性病的人來說更甚，最好的防暑辦法是盡量待在空調房間、減少出門。不過，負責紐約地區電力供應的聯合愛迪生(Con Edison)公司表示，大量使用空調可能會使電網負荷過大、導致零星停電現象。此外，在紐約也還有為數不少的低收入家庭家中沒有空調設備。

為使無空調市民也能夠在高溫下避暑，紐約市府在全市範圍，選定近500家合作機構，利用他們的物業和設施為市民提供清涼。

這些避暑中心多數為公共圖書館、社區中心、老人中心 等，比如華裔聚集的皇后區公共圖書館法拉盛分館、曼哈頓華埠的且林士果圖書館(Chatham Square)、華策會的華埠老人中心及布碌崙(布魯克林)老人中心等，都已開放為社區避暑中心，也有部分商家為尋求空調的市民開放大門。此外，紐約市的公共游泳池和海灘也將開放至10日(周日)。

紐約市府在官網發布提示，提醒避暑中心不會24小時運營，每處地點的開放時間，通常根據機構本身的營業時間而定。

避暑中心具體信息，可查閱網站https://finder.nyc.gov/coolingcenters/，也可撥打311熱線查詢住址附近的避暑中心地點。