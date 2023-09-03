推華女下地鐵摔骨折 檢方：預謀犯案

受害人許亞楠左腿骨折。(記者顏潔恩/攝影)

8月29日深夜在曼哈頓地鐵站 推華女下地鐵的遊民 榮克(Samuel Junker)，本月2日遭曼哈頓檢方控「早有預謀」，早早盯上受害人許亞楠才尾隨其進地鐵站，並一直在找機會發動襲擊。目前，調查人員正搜尋證據，尋求是否可控仇恨犯罪。

根據警方此前報告，8月29日晚上11時15分左右，居住在布碌崙(布魯克林)日落公園的許亞楠下班回家，進入錢伯斯街(Chambers St.)地鐵站。不料在月台等車時，突然遭41歲的遊民榮克猛推腰部，不幸掉落鐵軌摔傷。榮克得手後立刻逃離現場，許亞楠在圍觀好心人的幫助下被救起，送往紐約長老教會醫院(New York-Presbyterian Hospital)後被發現左腿骨折，身上也有多處瘀青。

曼哈頓地區助理檢察官霍爾布魯克(Madeline Holbrook)表示，在檢方傳訊榮克後，對方承認「進入地鐵站的唯一目的，就是要將受害人推下鐵軌，事成後就逃跑。」

檢方調查發現，在攝像頭的記錄下，榮克從地鐵入站口就「盯上」了許亞楠，從那裡開始跟蹤，直到月台時找到下手機會。檢方文件顯示，「他加速下樓的速度，以跟蹤受害人。」

霍爾布魯克透露，調查人員正在努力確定證據，以判定是否可提出更嚴重的指控，包括仇恨犯罪指控。目前，榮克的保釋金被定為25萬元。

根據警方資料，榮克在今年夏天有兩次被捕記錄，一次是破壞公物(criminal mischief)，另一次是8月20日的擅自闖入(trespass)，此案距離推許亞楠下地鐵僅一周。此外，榮克在喬治亞州也有多次被捕記錄，包括破壞公物、暴露性器官等。