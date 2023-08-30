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州眾議員、社區人士 籲保留SHSAT

記者胡聲橋／紐約報導
州眾議員寇頓及其幕僚長莊文怡組織集會，呼籲保留SHSAT考試。(寇頓辦公室提供)
州眾議員寇頓及其幕僚長莊文怡組織集會，呼籲保留SHSAT考試。(寇頓辦公室提供)

州眾議員寇頓(William Colton)及其幕僚長莊文怡與社區各界，日前在寇頓位於布碌崙(布魯克林)國王高速路的辦公室前舉行集會，呼籲社區和家長公共捍衛特殊高中入學考試(SHSAT)；社區各界人士及學生共數十人參加，保留SHSAT考試的簽名請願活動也在進行中。

SHSAT考試最近再次遭到攻擊。「有一些強大的力量正在試圖取消SHSAT」，寇頓說，「我們必須反擊」。寇頓強調，SHSAT至今已有數十年的歷史，它一直是紐約市新移民實現美國夢的途徑，這一途徑應該保留下來。

SHSAT的反對者稱，該考試大大降低了本市特殊高中學生的多樣性。寇頓曾在紐約公立學校任教 11 年，他認為問題的根源並不在於通過考試入學，而是多年來紐約市取消了許多資優項目。寇頓說，與其取消SHSAT，市政府不如致力於為所有學區的學生提供盡可能好的教育，包括為所有合格學生提供資優班的位置。紐約市目前有超過100萬公立學校學生，但全市的資優班仍只有2500個名額。

寇頓幕僚長莊文怡在集會上說，取消SHSAT考試不是辦法，讓更多中小學生做好準備才是解決問題之道，她認為應該確保擴大資優班計畫。莊文怡還表示，她多年來一直支持SHSAT考試，這一點從來沒有改變和動搖過，她今後也會大力呼籲保留SHSAT。

第20學區委員會前委員，曾是43區市議員民主黨參選人的伍溢文說，第20和21學區覆蓋了布碌崙西南部的大部分地區，在全市範圍內是特殊高中兩個最大的生源地。他表示，在SHSAT考試上的任何變化，都會對這兩個區造成很大影響。

布碌崙華人社區服務中心負責人，曾在市教育局工作20多年的社區活動人士羅添福說，「請不要懲罰那些努力學習、成績優秀的學生」。第44選區市議員葉格(Kalman Yeger)也出席了這次集会，支持保留SHSAT。

州眾議員寇頓及其幕僚長莊文怡組織集會，呼籲保留SHSAT考試。(寇頓辦公室提供)
州眾議員寇頓及其幕僚長莊文怡組織集會，呼籲保留SHSAT考試。(寇頓辦公室提供)
州眾議員寇頓及其幕僚長莊文怡組織集會，呼籲保留SHSAT考試。(寇頓辦公室提供)
州眾議員寇頓及其幕僚長莊文怡組織集會，呼籲保留SHSAT考試。(寇頓辦公室提供)

SHSAT 布碌崙 紐約市

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