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助力小商家 華商會每周二辦法律諮詢

記者高雲兒╱紐約報導
法拉盛華人(工商)促進會28日宣布，將協助皇后區商會在法拉盛地區推行「小企業法律諮詢台」項目。(記者高雲兒╱攝影)
法拉盛華人(工商)促進會28日宣布，將協助皇后區商會在法拉盛地區推行「小企業法律諮詢台」項目。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛華人(工商)促進會28日宣布，將協助皇后區商會(The Queens Chamber of Commerce)在法拉盛地區推行「小企業法律諮詢台」(Small Business Legal Desk)項目；任何有問題的華人小商家，都可在每周二前往華商會辦公室進行免費資訊；皇后商會也為該項目招募會說國語的專業人才，幫助小商家。

據悉，「小企業法律諮詢台」項目是國會眾議員孟昭文為其選區內小商家所爭取，她此前表示，許多小商家沒有足夠資源聘請律師，因此爭取這100萬的聯邦撥款，為小商家提供專業服務，這也是皇后區首個受到聯邦資助的小商業項目。

華商會理事長王耀明以及首席顧問杜彼得表示，皇后區商會歷史悠久，且長期以來都關注亞裔社區的需要，「他們給到切實的幫助，關心小商業如何生存，經濟如何好轉」。

皇后區商會主席格萊奇(Tom Grech)，感謝華商會在多年前將皇后區商會引薦至法拉盛地區。他表示，該項目將有精通國語、韓語、孟加拉語、俄語和西語的專業人士，為小商家解決各式問題；他也呼籲會講國語和以上其他語種的專業人士，包括會計、律師等，可來應徵該項目，他們會支付酬勞。

皇后區商會業務支持專員金蘇珊(Susan King)介紹，商家若有合約問題、會計、人力資源、公司性質等法律方面的問題，以及任何起步需要的問題都可以申請幫助。她認為，華裔小商家最多的法律問題集中於語言問題，也強調華人商家不管身分如何，均可獲助；她預計將在16個月內，幫助350到400個小企業，每個小商家可在各個類別上獲得最多五個小時的免費諮詢。

經過華商會和皇后區商會的討論，金蘇珊將會從9月19日到10月31日的每個周二，於上午10時至下午3時，在華商會辦公室接受諮詢，地址為緬街40-48號302室。有需要的民眾可直接前往，無需預約，11月後的諮詢時間和地點將待定。需要線上諮詢的民眾，可到皇后區商會註冊，或通過電話(516)266-2970，和電郵[email protected]直接聯繫金蘇珊。

皇后區商會主席格萊奇(左一)，感謝華商會在多年前將皇后區商會引薦至法拉盛地區。圖...
皇后區商會主席格萊奇(左一)，感謝華商會在多年前將皇后區商會引薦至法拉盛地區。圖左二為杜彼得，左三為王耀明。(記者高雲兒／攝影)

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