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布碌崙鎚殺案 兇嫌妻：丈夫絕非預謀殺人

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙鎚殺案凶嫌的妻子陳女士(右)在妹妹的陪同下表示，丈夫不會預謀殺人。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙鎚殺案凶嫌的妻子陳女士(右)在妹妹的陪同下表示，丈夫不會預謀殺人。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙(布魯克林)鎚殺案兇嫌葉麗用的妻子陳女士27日說，丈夫絕不可能預謀殺人，肯定是一時衝動的行為，而且即使是激情殺人，也不可能故意錘殺兩名幼童，一定是誤傷。陳女士說，丈夫如果知道兩名幼童的處境，也一定會後悔的。

這是兇嫌家屬首次披露其中文「葉麗用」；陳女士說，他們夫妻倆是2016年來到美國的，在老家還有一個十幾歲的女兒，因為在美國沒有身分，也無法讓女兒到美國來和他們團圓。陳女士表示，他們今年六歲的兒子生在美國，疫情以後，因為兒子稍大了一些，為生計所迫，她離開紐約到馬里蘭州的一家中餐館當企台，平常一、二周回紐約一次。

陳女士指，她上一次回紐約是兩三周以前，當時就聽說因為受害人趙招招離開家經常拔網線，造成其他兩家租戶無法上網，雙方產生矛盾，趙招招還會手持鐵鎚敲鄰居家的門，上門吵架。陳女士說，她有一次回家，趙招招看她開著客廳的燈，就對她說，「外面的電費很貴的」。

她說，還有一次，趙招招把她家放在冰箱裡的一盤剩菜，連盤子一起砸在她家門口，她現在還保存著另一鄰居的錄像和照片。陳女士說，趙招招性格很強勢，喝了酒會撒酒瘋，她有幾次看到她和自己的丈夫對打，有一次還用杯子把丈夫的腦袋打出一個大包，而且行凶的鐵鎚就是趙招招的。

陳女士說，葉麗用平常是一個很老實的人，不愛說話，葉對孩子也非常細心。她說，看到鄰居不好相處，他們已經另租房子，準備月底搬家，她也勸丈夫，不和她一般見識，這時候已經完全沒有必要吵架；她認為，丈夫出手傷人，一定是被激得不行。

她說，葉麗用肯定不是故意傷害孩子，否則一鎚子下去，人就沒了，她猜測應該是在打鬥過程中誤傷。葉麗用不抽煙不喝酒，也沒有其他不良嗜好。至於公寓內另一鄰居江先生說，葉麗用打電話讓他帶走孩子，他要和趙招招好好吵一架，陳女士說沒有聽說過這件事。

陳女士說，他自己六歲的孩子和趙招招的兩個孩子平時相處得不錯，那兩孩子見到她也會主動打招呼。她丈夫如果知道現在這倆孩子現在命懸一線，一定會感到後悔的。她希望那兩個孩子早點好起來，因為她自己是母親，這樣心裡也會好過一點。陳女士說，他們夫妻兩人最大的願望就是改善生活，然後拿到身分，現在一切都毀了，兩家人都毀了。

葉麗用和陳女士的大女兒現在國內，她說自己到現在都沒有把葉麗用殺人的消息告訴女兒，以防給孩子太大的刺激。她說，六歲的兒子也受到了很大的傷害，而且馬上就要開學，她不知道該怎麼對待自己的兒子；她表示，肯定不會讓兒子回原學校，讓兒子在學校裡被人指指點點，她或許會讓兒子轉校，並安排去看心理醫生。

不過，租客之間真實的生活情況、本身生活中面對的壓力，葉、趙身邊的兩批人馬都有不同說詞；第三房租客江男、陳女均表示，與趙到了無法繼續一起生活的地步；但趙的親友們對她的評價很高，形容她是行俠仗義、容易親近之人。嫌犯葉麗用將於29日(周二)出庭。

租客 布碌崙 疫情

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