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紐約客談╱ 居不易 合租要相互禮讓三分

記者胡聲橋╱紐約報導

日落公園華社發生鎚殺命案，令人心痛不已。同租一間公寓的男租客用鐵鎚攻擊女租客及其兩名幼年的孩子，致使三人頭部嚴重受傷，女租客傷重不治，兩名幼童命懸一線。慘劇發生後，大家都在問一個問題，福州同鄉共居一間公寓，在異國他鄉，本應相互扶持，哪裡來如此的深仇大恨？

寸土寸金的紐約市房租居高不下，初到紐約打天下者，收入不高，為了維持生活，選擇和別人合租一間公寓，或者將租來的公寓分租出去，這都是華社普遍接受的居住方式。但租客之間要相處得好，卻不是一件易事。據知情者表示，至少在布碌崙(布魯克林)華社，有六成租客相互關係融洽，有兩成租客關係一般，剩下兩成租客關係很糟糕，讓人無法忍受。

如果遇見和自己對脾氣的租客，那當然是一大幸事。如果遇到與自己合不來的租客怎麼辦？最重要的恐怕還是要相互忍讓，各自收一收鋒芒，如果是狹小空間裡的兩隻刺蝟，一定會有相互傷害的時候；再積極一些，可以嘗試用自己的方式來促使對方行為的轉變；如果實在無法適應對方，其實三十六計走為上計並不是壞主意。紐約大得很，世界大得很，何必非在一起針尖對麥芒，大家都不愉快呢？

紐約是移民城市，房屋租賃是一筆大買賣，其中最容易產生矛盾的恐怕還是房東和租客之間有矛盾，但華社流行的分租也很容易引起糾紛，兩名租客之間的矛盾大到如此程度非常罕見，根據社群媒體逐漸透露的信息，慘劇的發生雙方都有責任，而雙方如果誰在最後關頭退後一步，都可以避免釀成悲劇。聞者足戒。

租客 日落公園 布碌崙

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