MTA票價調漲 上班族叫苦

通勤族對與漲價的痛苦指數很高，在一些地鐵站幫人逃票的人也收到了更多的小費。(記者和釗宇／攝影)

由大都會運輸署(MTA )運營的紐約市內地鐵、公車以及市郊通勤鐵路20日起全部漲價，地鐵和普通公車單程票價從2.75元漲至2.9元，跨區快線公車從6.75元漲至7元，包括長島鐵路(LIRR)和北方鐵路(Metro-North)在內的各種周票及月票也都相應漲價，漲幅在4.5%至5.5%之間。地鐵站 內幫人逃票者「生意」興隆，華人通勤者表示，如果再漲價也會考慮逃票，更有人表示考慮搬離紐約市。

住在皇后區的華人劉昊霖表示，每日乘坐地鐵往返通勤，本就已經是一筆不小的經濟壓力，漲價後每月又要多支出幾十元錢，然而「老闆並不會因為這個而給漲工資。」何況，MTA多收了費，卻並未提升運營服務質量，地鐵依舊永遠不準時，每天上班都要擔心遲到。他說，包括通勤和居住在內的日常生活成本已經成了他在未來選擇職業時的重要考慮項目，「如果在紐約之外有工作機會，我很可能會因為這個問題而考慮搬走，不再為紐約繳稅。」

在曼哈頓上班的王David日常使用OMNY卡支付費用，他算了一筆帳：OMNY卡的優惠方式為每周刷滿12次，此後再坐車全免費，等於漲價前每周的消費上限是33元，這與此前的地鐵周票價格相等。他表示，這個上限不難達到，在每周五個工作日之外再多出門一天，就能享受到優惠。然而，此次漲價過後，12次消費總額達到34.8元，然而用普通Metro Card買周票只漲到34元。王David認為這對花了更高成本購買OMNY卡的用戶來說很不公平。

住在曼哈頓華埠 的宋穎則表示，身邊的人對此次漲價的有感度並不像年輕通勤族那樣強烈。她說，華埠的高齡低收入居民不少，多數都能享受半價或其他優惠，而且有些老人也並不常出門。

不過，在華埠附近的一個地鐵站，幫人逃票的「生意」還是不錯。化名為JB的一位遊民經常打開緊急出口供乘客直接進站，享受到「優惠」的人有時會給他一些小費作為報酬。在被問到漲價當天的「生意」如何時，JB喜笑顏開，表示比前一天的收穫多得多。值得注意的是，當日在JB身邊，就有一名MTA員工，然而他並沒有干預JB的行為。而在此前，如果站內有員工或警察值班時，JB是不會去開門的。他表示，「我幫人們省錢，這是在造福社會。」