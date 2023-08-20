打工華男病亡 連江同鄉會募款送暖

美國連江同鄉會19日舉行募款交接活動，向不幸患病去世的連江打工男子家庭，捐贈共計約7萬元，幫助其遺孀、孩子盡快結清醫藥費、重建生活信心。(記者張心╱攝影)

來自中國福建的陶文強，來美國打工十多天後便突然生病，治療數月後不治，幫助他購買機票回國、以見親人最後一面的美國連江同鄉會，19日舉行募款交接活動，向他的家庭再捐贈7萬元，以期幫助其遺孀、孩子盡快結清醫藥費、重建生活信心。

美國連江同鄉會會長張雲介紹，來自中國福建省東湖鎮東湖村45歲的陶文強，今年5月8日來到紐約打工，希望能夠實現自己的「美國夢」，並為在國內的妻子、17歲和14歲的兩個兒子創造更好的生活。陶文強開始在餐館打工，並在美甲店幫忙，然而某日工作期間，突然感到身體不適，緊接著便病倒在床，經診斷確診為B型肝癌晚期，醫生也束手無策。

陶文強的堂弟陶文全回憶，哥哥生前不吸菸、不喝酒、生活習慣很好，全家得知其生病後非常震驚。在美國努力救治了幾個月後，哥哥的病情仍然急轉直下。為了實現陶文全和家人見最後一面的願望，美國連江同鄉會幫其買了機票，使陶文強在8月1日回到了東湖，但兩周後便撒手人寰。

陶文強的姑姑陶旗妹說，陶文全來美國十幾天後突然生病，面對高昂的醫療費 和國內家庭的生活費，多虧美國連江同鄉會各位父老鄉親的幫助，「現在他的父母最煎熬，兩個孩子也因為父親的突然去世，變得性格內向、內心受創。我們非常感恩同鄉會的支持，如果沒有這麼多兄弟姐妹的捐款，我們全家會更加無助。」

福建公所代主席曾賢秋表示，一個月前接到求助後，鄉親們便立刻發起救助行動，短時間內籌集到6萬5600元，國內的村民也捐款12200人民幣，大家共同伸出援手，希望陶文強一家可以度過難關。