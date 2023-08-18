市議會公聽堵車費計畫 華社強烈反對

公聽會吸引近百位公眾到場聆聽，其中近半為華人。(記者張心╱攝影)

紐約市議會交通委員會17日舉行公聽會，就堵車費 定價與影響質詢大都會運輸署(MTA)並收集公眾意見，吸引近百位公眾到場聆聽，其中近半為華人 ，多位華裔代表也公開作證，不滿堵車費徵收對華人社區造成的不利影響。

市議員及市議會交通委員會主席布魯克斯-包爾斯(Selvena N. Brooks-Powers)提問為何必須徵收堵車費，紐約市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)回答稱，此舉旨在為升級公共交通系統收集資金，目前全市許多地鐵已經是50歲高齡，急需換為21世紀全新車輛，而堵車費將成為基建更新經費。

戴維說，MTA將在曼哈頓東西兩側設置收費系統，安裝至少20個收費點來追蹤車輛，「車輛進入收費路段就會被機器立刻識別，如果10至20分鐘後我們還沒看到它，那麼車主就會收到收費通知。」目前收費金額尚未確定，據悉將在9元至23元之間。而對於堵車費生效時間表是否可以延緩，他表示這是由美國交通部(U.S. Department of Transportation)決定的，MTA能做的就是及時與社區溝通讓民眾做好準備。

這在華人社區引起巨大爭議，數十位華人民眾到場表達不滿。民主黨第65區區領袖于金山表示，此舉對華埠 影響嚴重，作為遊客中心，堵車費將堵塞客源，使當地經濟窒息。華埠居民來去都被迫陷於收費區，違反居民出入自由的民權，「華埠以長者居民為主，子孫多住長島、新澤西，以後外出探親、看病、檢查都要交23元，實在是巨大負擔，我們堅決反對該政策。」

布碌崙(布魯克林)第49選區州眾議員鄭永佳(Lester Chang)也表達擔憂，他指出這對華埠小巴生意是致命打擊，「穿梭於華埠、法拉盛、布碌崙(布魯克林)8大道的小巴，是連結紐約市三個中國城的經濟關鍵，堵車費可能使這一生意停止，同時對華社居民交通造成不便。」