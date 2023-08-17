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多樣性慶雙十 籌委會召開首次會議

記者劉梓祁／紐約報導
雙十節慶典籌備委員會召開第一次會議。(記者劉梓祁／攝影)
雙十節慶典籌備委員會召開第一次會議。(記者劉梓祁／攝影)

為慶祝中華民國112年雙十國慶，紐約中華公所及活動籌備委員會於16日召開第一次集體會議，協談具體慶祝流程及方式，旨在展現對母國的尊重和歡慶之情。

會議中，委員們對慶祝活動的規模、內容以及參與人數進行了討論，並一致認為雙十國慶不僅是中華民國的重要紀念日，更是展現華人社區凝聚力和文化魅力的絕佳時機。因此，委員們決定通過多種方式呈現慶祝活動，包括大遊行和慶祝匯演等，旨在展現中華傳統文化的多樣性和現代精神。

雙十國慶籌備委員會主任委員、中華公所主席曾偉康表示，本年慶典為疫情後的第二次活動，但將按照疫情前的規模組織慶祝；儘管疫情存在反覆的可能，但並不會減低人們對慶典的熱情和信心，亦會嚴格執行衛生及安保措施，確保活動順利舉辦。

紐約華僑文教中心主任黃儷萱說，衷心感謝各大僑團長期以來對中華民國的堅定支持，如舉辦雙十節等眾多愛國活動；去年，雙十慶典成功恢復舉辦，除七大僑團外還有皇后區和新州團體加入，展現了僑胞的凝聚力和團結意志。她還說，期盼各僑團能高掛國旗，共同傳遞愛國情懷。

同時出席會議的還有駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢、紐約台山寧陽會館主席伍健平和美東聯成公所主席梁漢本等人。

中華民國 疫情 皇后區

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