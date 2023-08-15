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華人應許浸信會 歡慶40周年

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙地區檢察官蔣莎樂(中)參加華人應許浸信會成立40周年慶典。(取自蔣莎樂推特)
布碌崙地區檢察官蔣莎樂(中)參加華人應許浸信會成立40周年慶典。(取自蔣莎樂推特)

服務日落公園華社的華人應許浸信會(Chinese Promise Baptist Church)日前舉辦成立40周年慶祝活動，布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)和市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)都到場祝賀，並和華裔信眾互動，了解他們的關切。

華人應許浸信會1983年7月31日成立於布碌崙8大道，開始服務華社信眾，到現在已經走過了40年的歷程。據創辦者黃福介紹，一開始信眾以說廣東話的人為主，後來隨著8大道閩籍移民的增多，教會也慢慢改為以國語傳教。

40年來，華人應許浸信會數易其址，教會在8大道服務社區21年後，於2004年遷往7大道，在7大道傳教九年後，於2013年7月遷到目前位於日落公園附近的41街842號。

回首走過的路，黃福覺得充滿了坎坷，但在神的指引下，能引導愈來愈多的人信神，也感到「非常有收穫」，日前的40周年慶祝活動，則吸引了100多人參加，不少在這個教會成為教徒的華人，後來搬到外地，這次藉著紀念會，專程趕回來參加活動。

布碌崙地區檢察官蔣莎樂則說，教會傳遞了更好服務日落公園華人社區的意願，而為了加強與華社的溝通，地檢辦公室也正在雇用更多會講中文的工作人員。

市議員阿維萊斯也到場祝賀。有的信眾向她反映，夏天用電量大，有的住宅甚至出現缺電斷電的現象。阿維萊斯表示，會及時向聯合愛迪生(Con Edison)公司反映這個情況，爭取早日解決問題。

華人 日落公園 布碌崙

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