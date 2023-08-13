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班森賀返校日活動 贈送學用品

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙班森賀社區服務中心12日在塞斯露公園舉辦「慶祝新學期返校日活動」。(記者顏潔恩 / 攝影)
布碌崙班森賀社區服務中心12日在塞斯露公園舉辦「慶祝新學期返校日活動」。(記者顏潔恩 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀社區服務中心12日在塞斯露公園(Seth Low Park)舉辦「慶祝新學期返校日活動」，為小朋友們贈送免費書包、學習用品；此外，主辦方當日也邀請社區機構擺設攤位，提供健保等資訊，並帶來文藝表演，吸引不少華人家庭參與。

服務中心負責人羅添福表示，這是第六屆返校日的活動，考慮到9月公校開學迫在眉睫，希望藉助活動鼓勵小朋友們上進求學、並減輕一些家庭的負擔；在帝國藍十字藍盾健保、非營利機構UA3、以及州眾議員寇頓(William Colton)辦公室的贊助下，當日準備了書包、筆記本、餅乾等贈送給社區。

向來關注教育的他也強調，未來高中入學考試可能取消，呼籲家長們要時刻關注這些議題，並與他人交流問題，「返校日就是當中最好的溝通平台。」

除社區、商業機構外，市警62分局也派出警員參與活動，加深警民關係；羅添福表示，歡迎社區民眾有任何問題向其中心求助，可幫助把情況反映給警方，地址是布碌崙O大道124號，開放時間是周一至周五早上9時至下午5時，可撥電至(718)875-0955或電郵至[email protected]查詢詳情。

布碌崙 健保 眾議員

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