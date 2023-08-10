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華埠再出酒牌申請 社區會面業者商討

記者劉梓祁／紐約報導
華埠且林士果有西餐業者申請入駐。(記者劉梓祁／攝影)
華埠且林士果有西餐業者申請入駐。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠月前曾有音樂空間業者嘗試進駐且林士果(Chatham Square)5號並申請酒牌，隨後引來社區人士激烈反對，指其影響治安及居民生活，最後被曼哈頓第三社區委員會否決；近日，有新餐飲業者擬入住同街9號建築，周邊居民和機構代表與營運商會面並參觀店址，了解運營細節。

根據第三社委，新店申請者為實體「Kid A LLC」，但暫未選定店名；其選定的且林士果9號為華埠永發大廈旁地舖，曾為合誠茶樓，後者於2020年3月結業。新餐廳運營代表穆謝爾(Nicholas Mouchel)和勞倫斯(Sam Lawance)日前與華埠核心街區聯盟(Chinatown Core Block Association)、心目華埠(Think!Chinatown)等機構代表會面，解釋餐廳營運形式、選址、內部布局等，並接受提問。

穆謝爾表示，在該址經營的將會是一家法國餐廳，主要銷售現代法國菜，內部將設有廚房；他還說，店址地下空間會被用作倉庫而非用餐區，一層空間大約可放15張桌子，若包括吧台總共可以容納約65人。規hua顯示，餐廳靠近入口處的吧台可坐約10人，再入內便是用餐區和包間，隨後是廚房。餐廳計畫雇用約15位員工，並會在營業時播放氛圍背景音樂。

被問及是否會設排隊等候區或在店門外放置桌椅，穆謝爾表示當前計畫仍在初步階段，仍存在修改調整的可能。勞倫斯則說，作為餐廳廚師之一，曾在休士頓Estaila餐廳擔任主廚，後者曾在2016年並評為米其林一星餐廳。

據了解，此擬入駐華埠的餐廳計畫營運時間為下午5時至12時，其中廚房會在11時停止工作；同時，業者還將將向交通局(DOT)申請少量室外桌椅區域，經營時間為下午5時至夜晚10時。

穆謝爾還說，已與選址上層住宅樓層的居民就開店事宜溝通。民主黨65AD區領袖于金山則表示，並不反對此餐廳在華埠開設，亦不反對啤酒、紅酒的售賣申請，但反對經營烈酒。

Chatham Tower董事加萊託(Francesco Galetto)認為，且林士果一帶的空置舖位急需迎來新商業，其作為交通重要交匯點，同時還是市府多部門、華埠及兩橋地區的交界處，在此開設餐廳會為社區注入許多活力。

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