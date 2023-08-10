反公寓變收容所 史島民代12日示威
針對市府計畫把史泰登島中區海灘(Midland Beach)一棟老年公寓改為無證客收容中心的消息，史島五位民選官員將於12日(周六)，在該公寓前組織示威活動。他們呼籲居民踴躍參與這場抗議活動，表明自己的反對態度。
據悉，這棟名為「島岸老人公寓」(Island Shores Senior Residences)的老人公寓位於卡波丹諾神父大道(Father Capodanno Blvd)1111號。市長辦公室已通知該區市議員卡爾(David Carr)，表明市府計畫將該老人公寓改為臨時的難民收容所。
組織示威活動的史島五名民選官員都是共和黨籍，他們分別是聯邦眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、州參議員蘭札(Andrew Lanza)、州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)、市議員卡爾和史島區長佛塞拉(Vito Fossella)。他們曾於本周聯名呈函市社會服務局長帕克(Molly Park)，表明反對將老人公寓改建成無證客收容中心的立場。
據報導，「島岸老人公寓」目前有53名長者和殘障者居住，公寓內有288個床位，該公寓業主是遊民之家(Homes for the Homeless)，該機構早在今年初已表示有意出售該建築物，民代一直在爭取收購後將其改為永久性的老人公寓。議員擔心，市府安排無證客進入該公寓，將影響正在進行中的收購計畫。
議員卡爾指出，目前正好是居民在這項計畫推行前，一起向市府表達反對立場的好機會，他呼籲民眾踴躍參加集會抗議。12日的示威抗議行動將於上午10時30分，在「島岸老人公寓」停車場舉行。
目前紐約市無證無證客總數日前已突破10萬，市長亞當斯(Eric Adams)9日發表聲明，如果再得不到聯邦和州府支持，預計到2025年7月，市府至少得花費120億元負擔無證客開銷。市府正在全市各地開設臨時無證客收容中心，日前悄悄將日落公園娛樂中心改為無證客收容中心的做法激起了社區的強烈反彈。
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