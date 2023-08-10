反公寓變收容所 史島民代12日示威

史島民選官員將於12日在「島岸老人公寓」組織示威， 抗議將其改為無證客收容所。(谷歌地圖)

針對市府計畫把史泰登島中區海灘(Midland Beach)一棟老年公寓改為無證客 收容中心的消息，史島五位民選官員將於12日(周六)，在該公寓前組織示威活動。他們呼籲居民踴躍參與這場抗議活動，表明自己的反對態度。

據悉，這棟名為「島岸老人公寓」(Island Shores Senior Residences)的老人公寓位於卡波丹諾神父大道(Father Capodanno Blvd)1111號。市長辦公室已通知該區市議員卡爾(David Carr)，表明市府計畫將該老人公寓改為臨時的難民收容所。

組織示威活動的史島五名民選官員都是共和黨籍，他們分別是聯邦眾議員 瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、州參議員蘭札(Andrew Lanza)、州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)、市議員卡爾和史島區長佛塞拉(Vito Fossella)。他們曾於本周聯名呈函市社會服務局長帕克(Molly Park)，表明反對將老人公寓改建成無證客收容中心的立場。

據報導，「島岸老人公寓」目前有53名長者和殘障者居住，公寓內有288個床位，該公寓業主是遊民之家(Homes for the Homeless)，該機構早在今年初已表示有意出售該建築物，民代一直在爭取收購後將其改為永久性的老人公寓。議員擔心，市府安排無證客進入該公寓，將影響正在進行中的收購計畫。

議員卡爾指出，目前正好是居民在這項計畫推行前，一起向市府表達反對立場的好機會，他呼籲民眾踴躍參加集會抗議。12日的示威抗議行動將於上午10時30分，在「島岸老人公寓」停車場舉行。

目前紐約市無證無證客總數日前已突破10萬，市長亞當斯(Eric Adams)9日發表聲明，如果再得不到聯邦和州府支持，預計到2025年7月，市府至少得花費120億元負擔無證客開銷。市府正在全市各地開設臨時無證客收容中心，日前悄悄將日落公園 娛樂中心改為無證客收容中心的做法激起了社區的強烈反彈。