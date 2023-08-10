華埠老字號書報禮品店 下月熄燈

鄧遐勳(右)與夫人鄧冰娜(左)。(記者和釗宇╱攝影)

曼哈頓華埠 的老字號書局兼禮品文具店「嘉禾文化廣場」業者鄧遐勳近日透露，欲於9月退休 ，而店面由於無人接手營運，也將同時停業。

「嘉禾」位於勿街(Mott St.)74B號，創立於1970年代，最初為書局，主要販售港版中文書籍、雜誌，以及香港 和紐約本地發行的華文報刊。鄧遐勳的父親曾在香港擔任校長，1960年代移民赴美後，為了傳承中華文化，在華埠創辦了「有聯」、「有成」、「有方」三間字號，出售中文書報雜誌以及文具。

鄧遐勳從軍退伍後，延續家業，新開了「嘉年」以及今天僅有的「嘉禾」字號。他介紹，當年的市場很好，很多華人為了買書看報甚至要到店排隊預約，最受歡迎的那些報章雜誌，在香港發行後，第一時間就會空運到紐約來。華埠居民宋穎回憶道，「嘉禾」生意最興旺的年代，正映襯了香港媒體與出版業的黃金時代，「最多的時候，有十多種中文報紙在賣，其他香港出版的娛樂雜誌或政論期刊更不計其數。」

宋穎說，她剛剛從香港移民來到紐約時，在「嘉禾」感受到了別樣的親切感，而她本來就喜歡買書，因此，便成了常客。那時，連1990年代流行一時的香港錄影帶都還沒有出現，說中文的新老移民們都來這裡買書。鄧遐勳介紹，紐約的公立博物館以前根本沒有中文藏書，他會把店裡沒有賣完的書報都送到圖書館去，以幫助華人更好地找到歸屬感。

此後，隨著客戶需求的延展，店內陸續也增加了紅包(利是封)、畫冊、日曆、文具，以及節慶用的燈籠、拉花、舞獅頭等物品，逐漸演變為雜貨鋪。曾在華僑中文學校任職多年的唐藝說，當年華僑學校開設書法課程，「整個華埠，只有嘉禾有售筆墨紙硯。」因此，可以說多數在華僑學校學習過的人，都曾受益於這家店鋪。社區人士陳家齡說，他以前過年時都習慣去「嘉禾」買紅包，因為這裡的紅包款式豐富且富有創意，其他地方很難買到。

不過，在堅持過了疫情帶來的衝擊後，鄧遐勳還是選擇了順應歲月和時代的潮流。他表示，自己到了退休的年齡，而由於商業型態的改變、光顧的客人愈來愈少，未來還要再經歷一輪堵車費的衝擊，自己的子女們也不願再接手這門生意，因此只能選擇讓店鋪隨著自己一起退休。鄧遐勳表示，店鋪結業後，會與夫人一起出門去旅行一下，好好享受屬於自己的休閒時光。

華埠商業改進區(Chinatown BID)行政總監陳作舟表示，這樣的老店結業固然令人惋惜，不過這也反映了時代的潮流變遷。他說，多重因素導致了「嘉禾」這樣的商業難以為繼，包括人們閱讀習慣的改變以及網上購物對實體商業的衝擊等。此外，華裔年輕一代逐漸融入英文世界、不再需要大量中文書籍也是一個與過去顯著的區別。「同是書店，你看『Yu & Me』遭災後，一天之內就收到了幾十萬的捐款。」陳作舟表示，人們其實並非不看書了，只是口味隨著時代而變了。