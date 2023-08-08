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2男皇后區地鐵搶劫 專挑老人還施暴

記者高雲兒／紐約報導
一男嫌穿著白色t恤和黑色褲子，戴著金鏈子。(市警局提供)
一男嫌穿著白色t恤和黑色褲子，戴著金鏈子。(市警局提供)

皇后區近日出現兩男子頻繁在地鐵站內搶劫，光天化日下針對長者犯案，不但搶走錢包和現金，還出手傷人；警方日前公布兩男嫌清晰正面照片，呼籲民眾提供線索。

第一期案件發生在7月30日淩晨4時10分左右，在一列開往皇后區的F線上，兩男嫌試圖拿走一名64歲男性的錢包，由於受害人將錢包綁在腰帶上，因此沒有成功，急眼的兩人持續毆打受害者的臉，並強行拿走了受害者褲子口袋裡的現金。兩名男嫌在169街車站下車，並向高地大道(Highland Avenue)逃跑。受害人被立刻送往艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)，情況穩定。

另一男嫌穿著黑色t恤、黑色褲和黑色鞋子，戴著藍色口罩。(市警局提供)
另一男嫌穿著黑色t恤、黑色褲和黑色鞋子，戴著藍色口罩。(市警局提供)

第二起搶案發生在8月1日下午2時6分，一名73歲的男子正在索芬大道(Sutphin Blvd.)交山坡大道(Hillside Ave.)地鐵站內的樓梯上，兩名男嫌靠近他，一個跟著這名受害人走樓梯，並強行抓住其右後口袋，致其摔倒，他的「搭檔」立刻順走錢包然後逃之夭夭。受害者的右肘有輕微擦傷，但拒絕在現場接受治療。

兩名男嫌後使用受害者的大通銀行借記卡，在一家熟食店購買了62元的菸草產品，但是交易並未被通過。之後他們在店內購買菸草的監控視頻被公布，視頻顯示，一男嫌穿著白色t恤和黑色褲子，戴著金鏈子；另一男嫌穿著黑色t恤、黑色褲和黑色鞋子，戴著藍色口罩。兩人皆為深膚色。

兩男嫌後使用受害者的大通銀行借記卡，在一家熟食店購買了62元的菸草產品，但是交易...
兩男嫌後使用受害者的大通銀行借記卡，在一家熟食店購買了62元的菸草產品，但是交易並未被通過。(市警局提供)

警方呼籲有線索的民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

另一男嫌穿著黑色t恤、黑色褲和黑色鞋子，戴著藍色口罩。(市警局提供)
另一男嫌穿著黑色t恤、黑色褲和黑色鞋子，戴著藍色口罩。(市警局提供)
兩男嫌後使用受害者的大通銀行借記卡，在一家熟食店購買了62元的菸草產品，但是交易...
兩男嫌後使用受害者的大通銀行借記卡，在一家熟食店購買了62元的菸草產品，但是交易並未被通過。(市警局提供)

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