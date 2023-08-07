暴雨洪水 周一恐重返紐約

紐約市7日可能再次迎來一輪驟雨、大風和雷暴天氣，並有一定的洪水風險。(市長辦公室提供)

國家氣象局(National Weather Service)6日發布天氣預報，包括紐約市 在內的東北地區將從7日(周一)開始面臨新的一輪強對流天氣，包括暴雨、雷暴和強陣風，其中雷暴和降雨可能不止一次，紐約市以及周邊地區將面臨潛在的洪水 威脅。

根據國家氣象局的預測簡報，紐約市6日的平均降水量將超過1.3吋，部分地區降雨會更加強烈。紐約市內五區將被畫在洪水輕微風險區(slight risk)，意味著發生洪水的概率至少會在15%。氣象局發布的推特中稱，降水最強烈的地區將位於哈德遜河西岸，與上個月發生嚴重洪災 的地域相重合。

除降水外，可能構成安全風險的天氣現象還包括雷暴。雷暴呈局部分散狀發生，可能會從周日夜間開始，持續到周一早間，而氣象局的預報顯示，尚無法準確預測雷暴威脅將會在何時完結。

氣象局提示市民，雖然本輪極端天氣烈度不高，但局部陣發性洪災或內澇的風險依舊存在，小型河流或溪谷可能在強降雨的作用下水位上漲，水流漫溢出岸堤，非必要者盡量避免前往靠近水岸的地方活動。

根據天氣預報，紐約市7日白天降水概率85%，最高氣溫華氏79度，最高陣風風速可達每小時10至20英里。7日夜間降水概率75%，最低氣溫華氏73度。到8日(周二)，天氣將可能轉好。