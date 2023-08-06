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台灣大專校聯會 新舊會長、董事長交接

記者劉梓祁／紐約報導
台灣大專校聯會領導交接典禮在徐佳青監交下完成。左起為林映君、張俊裕、徐佳青和范增昌。(記者劉梓祁／攝影)
台灣大專校聯會領導交接典禮在徐佳青監交下完成。左起為林映君、張俊裕、徐佳青和范增昌。(記者劉梓祁／攝影)

大紐約區台灣大專院校校友會聯合會，5日在皇后區法拉盛舉辦會長及董事長職務交接典禮，由僑務委員會委員長徐佳青監交，標誌著新一屆領導團隊正式上任，同時象徵對過去主要成員的感謝及致意。

徐佳青作為監交嘉賓，肯定了前一屆領導團隊，在促進校友會發展和增進台灣大專院校校友間的聯繫上所做貢獻，並強調了這些努力，對在美台灣校友社群凝聚力和影響力的重要性，和表達對新一屆領導團隊的鼓勵和期望。

在她見證下，新任會長林映君和董事長洪國治，從前任會長范增昌和董事長戴明宜手中接過任命，完成交接。

林映君表示，校聯會自1990年創辦後走過多年風雨和輝煌，自己作為早期成員之一，始終希望凝聚台灣校友在海外的力量，一同攜手彰顯本土光輝。她說，在本年2月換屆選舉前的政見發表會上，向同仁表傳達了增加校聯會成員的期望，如今已取得部分進展，有三所新大學校友會加入，分別為中原大學、中國文化大學和明新科技大學，致總數達12所。

典禮上，林映君承諾將全力以赴帶領新團隊，堅持不懈追求更優秀的校友服務，和推進更深入的校友聯繫，努力使會務蓬勃發展。

同時出席的還有駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕、紐約華僑文教中心主任陳永豐、紐約台灣商會會長白育青和國會眾議員孟昭文等人。

台灣大專校聯會領導交接典禮在徐佳青監交下完成。(記者劉梓祁／攝影)
台灣大專校聯會領導交接典禮在徐佳青監交下完成。(記者劉梓祁／攝影)
大紐約區台灣大專院校校友會聯合會，5日在皇后區法拉盛舉辦會長及董事長職務交接典禮...
大紐約區台灣大專院校校友會聯合會，5日在皇后區法拉盛舉辦會長及董事長職務交接典禮。(主辦單位提供)
大紐約區台灣大專院校校友會聯合會，5日在皇后區法拉盛舉辦會長及董事長職務交接典禮...
大紐約區台灣大專院校校友會聯合會，5日在皇后區法拉盛舉辦會長及董事長職務交接典禮。(記者劉梓祁／攝影)

法拉盛 眾議員 皇后區

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