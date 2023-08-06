不在籍投票爭議 陳錦良訴白育青 法官以無充足證據駁回

白育青5日召開記者會，並手持法院駁回陳錦良訴訟的判決書。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市皇后區 第20選區市議員初選已結束，共和黨白育青獲得總投票 數56%，贏得初選，對手陳錦良向法院提出訴訟，認為白育青獲得較高比率不在籍選票(Absentee Ballot)，且部分未經授權；白育青5日召開記者會，表示皇后區高等法院於4日以陳錦良無法提供充足證據為由，駁回訴訟。

根據市選舉委員會(Board of Elections)公布的計票結果，白育青在初選中得票占總投票數56%，以819票對上陳錦良的633票，由白育青贏得共和黨初選；其中，白育青得到649張不在籍投票，陳錦良為329張。

陳錦良因此認為，白育青涉嫌選舉欺詐、捏造票數，且選委會有監管失職之嫌，因此向兩方提出訴訟。

白育青5日在皇后區舉辦記者會，表示皇后區高等法院日前作出裁定，表示經過審閱，陳錦良提供信息並進行口頭辯論後，發現其無法提供充分證據，決定駁回訴訟。

根據判決書，法官卡洛拉斯(Robert Caloras)認為，在經過徹底審查後，發現陳錦良無法描述所聲稱選民欺詐的事件數量，且未能提供被盜用身分的選民姓名，因此無法根據缺乏事實基礎的控告，來判斷欺詐行為。

法庭文件顯示，陳錦良認為此次選舉存在欺詐或不規範行為，導致無法確認何人為合法勝選者，或須舉行新一輪初選。他的代理律師亦在早前表示，可提供38位選民誓詞，聲明其未申請、收到、填寫不在籍選票，卻被通知已登記投票。

卡洛拉斯在判決中指，該38份誓詞不但在白育青提出異議後提交，且不能充分展示欺詐情況。另外，法官認為陳錦良已獲得足夠機會證明指控，但仍無法補充其他證據。判決還表明，陳錦良在提出懷疑同時，未能證明可疑選票將投予自己，從而導致初選結果改變或法院無法確定當選者，因此無須進行新選舉。

白育青表示，從7月中旬至今法庭已提供數次機會予陳錦良提交證據，可視作「偏向原告的流程」，但其仍無法證明指控為真，將不對此事做出回應。

對此結果，陳錦良5日發表聲明，表示將繼續以「良好法拉盛 」(Better Flushing)第三黨，參加11月7日的普選；他也將於8日(周二)在法拉盛圖書館舉辦相關記者會。