美東地區僑學界侯友宜後援總會 曼哈頓成立

美東地區僑學界侯友宜後援總會曼哈頓成立。(記者劉梓祁／攝影)

為支持2024年台灣總統選舉候選人侯友宜 ，中國國民黨 駐美東支部4日於紐約中華公所舉辦「美東地區僑學界侯友宜後援總會」成立大會，並公布會務成員名單，以凝聚海外僑胞力量援助競選活動，並歡迎其在9月到訪紐約。

今年5月，國民黨主席朱立倫宣布，徵召現任新北市長侯友宜代表國民黨參選總統選舉，並表示根據科學數據，以及各地黨籍縣市長、立委和立委提名人的共同意見做出此決定。他形容侯友宜為「除暴安良的英雄」，領導有8萬警察的警政署長，並服務新北市400萬市民13年，是施政滿意度最高的市長。

為支持侯友宜參選，國民黨駐美東支部宣布成立「美東地區僑學界侯友宜後援總會」，主任委員為曾偉康，副主任委員為伍健平和梁漢本。三人表示，作為支持民主、自由和公平選舉的僑界人士，將全力支持侯友宜參選，希望凝聚更多支持力量，並向更廣泛的群眾傳達侯友宜的政策理念和才能。他們還說，侯友宜所奉行理念與多數僑界人士價值觀契合，祝願他「旗開得勝、馬到成功」。

後援會總幹事陳尚仁表示，當前執政的民進黨 在過去數年作為有限，不僅為社會帶來負面風氣，還增加引起戰爭風險，將2300萬人安全置於危險之地，因此希望新任總統能帶領寶島走向和平。

共同幹事孫運悌說，侯友宜將踐行「不統、不獨、不武」執政理念，有助於維護台灣地區穩定與安全，讓人民過上和諧生活。