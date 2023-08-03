市議會辦企業峰會 助少數族裔和女性

紐約市 議長歐德思(Adrienne Adams)2日宣布，市議會將與市小商業服務局及其他社區組織合作，於8日(周二)舉辦少數族裔和女性企業(MWBEs)峰會，為少數族裔和女性企業提供相關資源。

本屆峰會的主題是「改變資本的顏色」，強調所有企業提供成功和競爭所需融資 資源的極端重要性，將關注少數族裔企業在傳統融資方面遭遇的困難和挑戰；同時，峰會的主要目標是，提高少數族裔和女性企業利用社區發展金融機構(Community Development Financial Institutions，簡稱CDFI)的資金，這些機構可以為經濟較不發達的社區提供資金，對少數族裔和女性企業的發展壯大助益極大。

市議會表示，參與峰會的商家可以與多家社區發展金融機構交流，找尋融資機會，並且與其他業者交流，促進對話的最終目的是為少數族裔和女性企業找到金源；歐德思表示，社區發展金融機構對少數族裔和女性企業的發展壯大十分重要，因為這些企業一般很難從傳統銀行融資，「我們將繼續與相關機構緊密合作，確保所有市民都能得到足夠的支援，實現夢想。」

峰會將於8月8日(周二)上午早9時30分至12時在市小商業服務局舉行，地址是曼哈頓 自由廣場1號(One Liberty Plaza)11樓。