我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

市議會辦企業峰會 助少數族裔和女性

記者和釗宇╱紐約報導

紐約市議長歐德思(Adrienne Adams)2日宣布，市議會將與市小商業服務局及其他社區組織合作，於8日(周二)舉辦少數族裔和女性企業(MWBEs)峰會，為少數族裔和女性企業提供相關資源。

本屆峰會的主題是「改變資本的顏色」，強調所有企業提供成功和競爭所需融資資源的極端重要性，將關注少數族裔企業在傳統融資方面遭遇的困難和挑戰；同時，峰會的主要目標是，提高少數族裔和女性企業利用社區發展金融機構(Community Development Financial Institutions，簡稱CDFI)的資金，這些機構可以為經濟較不發達的社區提供資金，對少數族裔和女性企業的發展壯大助益極大。

市議會表示，參與峰會的商家可以與多家社區發展金融機構交流，找尋融資機會，並且與其他業者交流，促進對話的最終目的是為少數族裔和女性企業找到金源；歐德思表示，社區發展金融機構對少數族裔和女性企業的發展壯大十分重要，因為這些企業一般很難從傳統銀行融資，「我們將繼續與相關機構緊密合作，確保所有市民都能得到足夠的支援，實現夢想。」

峰會將於8月8日(周二)上午早9時30分至12時在市小商業服務局舉行，地址是曼哈頓自由廣場1號(One Liberty Plaza)11樓。

融資 紐約市 曼哈頓

上一則

「國醫堂」談中、西醫的大不同 教民眾根據自身病情選擇就醫

下一則

慈濟健康日 不論身分免費看牙配眼鏡

延伸閱讀

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
涉維吾爾強迫勞動 又有2中企被美列入黑名單

涉維吾爾強迫勞動 又有2中企被美列入黑名單
全國安全夜 金山警民田德隆社區同樂

全國安全夜 金山警民田德隆社區同樂
沙烏地5日辦30國峰會 調停俄烏戰爭 預料中國將缺席

沙烏地5日辦30國峰會 調停俄烏戰爭 預料中國將缺席

熱門新聞

謝女士曾是茶行第一代店主的客戶，後來放棄金融業接手，透過茶葉做中西文化橋梁。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

2023-07-30 10:20
市清潔局及市警局26日在法拉盛市中心聯合執法，對長江超市及其他三位攤販開出傳票。(讀者提供)

紐約法拉盛取締違規擺攤 超市2萬元水果被收繳

2023-07-27 11:45
26日早，曼哈頓中城一台起重機突然部分倒塌。(截取自推特@jimmy_farring)

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

2023-07-26 16:12
刑事鑑識專家李昌鈺。美聯社

被判造偽證 李昌鈺中英聲明：對判決感到失望

2023-07-26 22:28
一名華女涉嫌通過欺詐手段，協助中國移民獲得訪美簽證，面臨簽證欺詐、洗錢等指控。圖為示意圖。(本報資料照片)

華女造假文件 助中國人偷渡來美

2023-07-26 12:27
天氣炎熱，緬街上的外族裔無證攤販，拖著裝冰塊的「冷卻箱」，向路人賣冰鎮飲料。(記者高雲兒／攝影)

躲警察卻躲不過高溫 紐約法拉盛無證小販：明天不來了

2023-07-29 06:37

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成