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華人勞工維權鬥士 賈麥穗逝世

記者劉梓祁╱紐約報導
賈麥穗組織參與華埠迄今最大規模罷工運動。(康奈爾大學館藏)
賈麥穗組織參與華埠迄今最大規模罷工運動。(康奈爾大學館藏)

曼哈頓華埠1982年大罷工運動領導者、紐約華裔工人婦女聯合會創始人賈麥穗(Shuimak Ka)於日前往生，享年90歲；其一生被多人視作傳統華人社區的興衰縮影，和為華人爭取權益的早期民主運動代表。

根據其子賈勝(Shing Ka)所發公告，賈麥穗在7月31日晨間5時15分過世，90年間留下無數回憶和精神遺產；根據紀錄，賈麥穗1933年2月23日出生於廣東台山蘭石村華觀書室，隨後在廣州成長，並在粵港兩地生活並接受中西醫學教育，熟悉推拿、針灸等。

賈麥穗在醫學院畢業後前往鄭州工作，1973年來到美國後，為扶養三個孩子，在華埠一家服裝店和布碌崙(布魯克林)一間中餐館從事兩份工作，最後成為一名裁縫。

她生前自述表示，名字中本僅有「穗」字，寓意五穀之稱、收成之時，亦為廣州別稱，隨後在加入父親和丈夫姓氏後得以三字全名，常被人稱為「賈太」；她的一生不僅記錄著華人社區的發展歷程，更是對華社無私奉獻和堅定信念的見證，積極替華人爭取機會和權益，也為後人樹立榜樣。

賈麥穗來到紐約時，正值移民人口增加、製衣行業繁榮和工會組織擴大，她因強烈的個性和堅定的公正信念，被選為工廠代表，並加入國際婦女服裝工人聯合會(ILGWU)23-25車衣分會，領導了華埠迄今為止，規模最大的罷工運動。

據華裔移民史學者譚碧芳(Judy Yung)記載，1982年7月15日，為爭取三年工會合同和提高薪資福利，約2萬名23-25車衣工會華人成員在哥倫布公園舉行罷工集會，賈麥穗為主要組織者和發言人。由於華埠數百家服裝廠拒絕新合同，賈麥穗發表多次演講並召集連署請願，最後成功爭取廠方接受新合同。

此外，賈麥穗還與工友共同創辦華裔工人婦女聯合會，並在罷工數月後的反監獄示威中，作為主要力量與市府協商，成功爭取華埠松柏大廈建立，在逝世前仍是董事會成員。她亦籌款建立松柏托兒中心，為女性勞工提供看護服務。

賈麥穗告別式將於11日(周五)下午4時30分至7時30分在布碌崙萬壽殯儀館舉行，葬禮將在次日於青木墓園(Green-Wood Cemetery)舉行。

賈麥穗組織參與華埠迄今最大規模罷工運動。(康奈爾大學館藏)
賈麥穗組織參與華埠迄今最大規模罷工運動。(康奈爾大學館藏)
賈麥穗組織參與華埠迄今最大規模罷工運動。(康奈爾大學館藏)
賈麥穗組織參與華埠迄今最大規模罷工運動。(康奈爾大學館藏)
賈麥穗生前與兒子合照。(家屬提供)
賈麥穗生前與兒子合照。(家屬提供)
賈麥穗生前照片。(家屬提供)
賈麥穗生前照片。(家屬提供)

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