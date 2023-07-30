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布碌崙親子互助會 開放辦公室服務華人

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙親子互助會辦公室將在夏季全面開放，為華人提供各種服務。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙親子互助會辦公室將在夏季全面開放，為華人提供各種服務。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)親子互助會宣布，其辦公室將在夏季全面開放為華人提供各種服務，而最近也出現諸多身分盜竊、糧食券被盜的案例，呼籲有需要特殊協助的民眾，可上門求助。

互助會會長黃妮可指出，多數民眾的問題來自於不諳英文，而近來新移民湧入，語言障礙加上對社區資源的不了解，生活很艱難，她希望加強社區服務的宣傳，令有需要的人獲得幫助；其辦公室提供的服務包括協助申請醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)續期、各種福利和補助項目、學校和房屋退稅、長者地鐵卡、可負擔房屋，以及移民服務和法律諮詢，同時也為民眾翻譯信件。

她也提到，長期與第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)辦公室配合，處理有關民眾遭身分盜竊案，基本上受害者的錢都可追討回來，當然也會有情況較複雜的案例；譬如最近一名華男表示，遭到騙子偽造一封授權書，並持著他已過期兩年的中國護照，到銀行領錢，華男發現後向銀行索賠未果，目前案子仍在調查。

黃妮可說，民眾遇到類似問題，最多只能到銀行分行投訴，但議員可以直接和總部的高層聯繫，提高辦事和調查效率；「社區民眾應主動分享經歷，互助會才能想辦法協助解決」。

此外為合格家庭提供的疫情糧食券(P-EBT)用於承擔學生的午餐費，近來也出現被盜現象，一名家長因更改居住地址，結果沒收到卡，還被外州不法分子盜用，刷走2000多元；雖然這些錢是否能被追回還未有定數，但她呼籲家長要提高警惕。

黃妮可統計，目前每周平均有100多人上門求助，夏季是業務最為繁忙的時候，但義工數量也是最多，民眾可趁此機會諮詢；辦公室營業時間為周一至周五早上10時至下午5時，地址在布碌崙57街947號，也可撥電至(718)301-8648查詢。

布碌崙 糧食券 華男

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