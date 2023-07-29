疫後華老孤獨 老人中心助身心舒緩

老人到護理中心，不僅能夠學才藝，還能與其他人社交。圖為金鷹護理中心學畫的老人。(記者高雲兒／攝影)

三年的疫情 給華裔 老人帶來了嚴峻的挑戰，除了身體方面的問題，隔離與孤獨更成為了晚年生活的主要挑戰。在成人日間護理中心的幫助下，為不少老人們帶來了新的希望，不僅在身體上得到照顧，更在心靈上得到撫慰。

金鷹成人間護理中心的廖經理說，疫情期間長輩因為長期居家，身體各項機能退化，她在2021年初中心重新開放後，明顯感受到老人在行動和記憶上的退化，隨著近兩年作息恢復正常，並保持社交後，發現老人不僅在身體的靈活度，以及精神都有進步，深感老人中心 的重要性。

70歲的樂先生在退休後和子女在長島同住，但是白天兒女上班時，他常常一個人在家，疫情三年間更導致他出現抑鬱狀況。

他在三個月前到金鷹護理中心，發現有書法、畫畫的活動，從十歲後就再也沒練習過書法的他重拾興趣，幾個月內大有精進，除了「有事做、有目標」，他也在老人中心與其他朋友聊天、討論報紙上的「新鮮事」。

71歲獨居的張女士則說，疫情期間她感到非常孤獨，一年半前來到護理中心後，學會了彈揚琴和畫畫，常常進行各種演奏，「現在心情很放鬆，不會胡思亂想」。

廖經理說，明顯感受到長輩們的精氣神更活絡， 老人中心這樣一個安全的社交平台得以讓他們每天和朋友互動、參與活動，對老年人維持身心健康很有幫助。

永康成人日間護理中心的喻經理也有同感，她說，老人在社交和活動等方面的需求其實很大，疫情之後尤其明顯。

永康護理中心的75歲陳女士來自廣東，自疫情爆發以來，她常常獨居，回憶起孤獨的日子有些無奈，「每天除了看看電視，就是獨自坐在房間，非常無聊」。

在到了老人中心後，陳女士每天都有很多事情可做，跟朋友一起跳舞、聊天、做手工藝，「不再感到無聊和孤單了。」