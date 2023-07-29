我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加獵熊+美女陪睡 華男涉經營高端遊被起訴

洛縣警局執法攔截非裔少年 女警手槍走火成被告

疫後華老孤獨 老人中心助身心舒緩

記者高雲兒／紐約報導
老人到護理中心，不僅能夠學才藝，還能與其他人社交。圖為金鷹護理中心學畫的老人。(記者高雲兒／攝影)
老人到護理中心，不僅能夠學才藝，還能與其他人社交。圖為金鷹護理中心學畫的老人。(記者高雲兒／攝影)

三年的疫情華裔老人帶來了嚴峻的挑戰，除了身體方面的問題，隔離與孤獨更成為了晚年生活的主要挑戰。在成人日間護理中心的幫助下，為不少老人們帶來了新的希望，不僅在身體上得到照顧，更在心靈上得到撫慰。

金鷹成人間護理中心的廖經理說，疫情期間長輩因為長期居家，身體各項機能退化，她在2021年初中心重新開放後，明顯感受到老人在行動和記憶上的退化，隨著近兩年作息恢復正常，並保持社交後，發現老人不僅在身體的靈活度，以及精神都有進步，深感老人中心的重要性。

70歲的樂先生在退休後和子女在長島同住，但是白天兒女上班時，他常常一個人在家，疫情三年間更導致他出現抑鬱狀況。

他在三個月前到金鷹護理中心，發現有書法、畫畫的活動，從十歲後就再也沒練習過書法的他重拾興趣，幾個月內大有精進，除了「有事做、有目標」，他也在老人中心與其他朋友聊天、討論報紙上的「新鮮事」。

71歲獨居的張女士則說，疫情期間她感到非常孤獨，一年半前來到護理中心後，學會了彈揚琴和畫畫，常常進行各種演奏，「現在心情很放鬆，不會胡思亂想」。

廖經理說，明顯感受到長輩們的精氣神更活絡， 老人中心這樣一個安全的社交平台得以讓他們每天和朋友互動、參與活動，對老年人維持身心健康很有幫助。

永康成人日間護理中心的喻經理也有同感，她說，老人在社交和活動等方面的需求其實很大，疫情之後尤其明顯。

永康護理中心的75歲陳女士來自廣東，自疫情爆發以來，她常常獨居，回憶起孤獨的日子有些無奈，「每天除了看看電視，就是獨自坐在房間，非常無聊」。

在到了老人中心後，陳女士每天都有很多事情可做，跟朋友一起跳舞、聊天、做手工藝，「不再感到無聊和孤單了。」

廖經理表示，老人中心在年長者照顧上具有重要的社會功能，希望有心的從業者一起為華裔耆老創造一個有尊嚴的養老環境，讓他們在異地仍可享受同文化、語言的照養平台。

老人在社交和活動等的需求很大，在疫情之後尤其明顯。圖為永康護理中心老人們戶外活動...
老人在社交和活動等的需求很大，在疫情之後尤其明顯。圖為永康護理中心老人們戶外活動。(喻經理提供)

疫情 老人中心 華裔

上一則

中國歷代帝王金幣 紐約限量發行

下一則

61分局警民會議 前局長獲頒「卓越領袖獎」

延伸閱讀

華埠中心與Gateways合作 為心理健康患者口腔義診

華埠中心與Gateways合作 為心理健康患者口腔義診
生殖自由聯盟州長會議 承諾加強墮胎護理

生殖自由聯盟州長會議 承諾加強墮胎護理
預防鴉片類藥物濫用和中風護理有佳績 聖縣醫療獲表彰

預防鴉片類藥物濫用和中風護理有佳績 聖縣醫療獲表彰
金兌錫籲監管成人護理中心 告誡勿拿回扣

金兌錫籲監管成人護理中心 告誡勿拿回扣

熱門新聞

男子開始向王女士介紹虛擬貨幣投資。(受害者提供)

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

2023-07-23 12:46
納蘇郡警察拒為移民提供翻譯遭起訴。圖為示意圖。(取自納蘇郡警察局推特)

「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴

2023-07-22 11:04
26日早，曼哈頓中城一台起重機突然部分倒塌。(截取自推特@jimmy_farring)

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

2023-07-26 16:12
被截獲包裝印有中文的大麻。（取自奧克拉荷馬緝毒局）

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

2023-07-21 12:28
一名華女涉嫌通過欺詐手段，協助中國移民獲得訪美簽證，面臨簽證欺詐、洗錢等指控。圖為示意圖。(本報資料照片)

華女造假文件 助中國人偷渡來美

2023-07-26 12:27
市清潔局及市警局26日在法拉盛市中心聯合執法，對長江超市及其他三位攤販開出傳票。(讀者提供)

紐約法拉盛取締違規擺攤 超市2萬元水果被收繳

2023-07-27 11:45

超人氣

更多 >
值得三思…做這五件事 恐有損個人信用

值得三思…做這五件事 恐有損個人信用
有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱

有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱
港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬
保持大腦健康 神經科學家做這五件事

保持大腦健康 神經科學家做這五件事
疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外

疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外