華人排球錦標賽 中華公所頒獎
由紐約中華公所主辦的第35屆「美東夏令華人排球錦標賽」(NYMini Volleyball Tournament)，日前在曼哈頓華埠蘇域柏公園(Seward Park)舉行開球儀式，由中華公所主席曾偉康主持。
據了解，今年參賽隊伍共有100支，包括男子組55隊與女子組45隊，賽事於23日展開，頒獎典禮暨完賽慶典24日晚在華埠舉行。
曾偉康表示，中華公所自比賽創辦起，便始終支持這項體育賽事，並很高興能成為第35屆美東夏令華人排球錦標賽的一分子，也很開心能看到傳統廣東台山排球比賽能夠繼續發揚光大。
經過2日比賽，該賽事誕生了12組優勝隊伍。男子組金獎第一名為多倫多鷹威隊(Toronto Connex A)、第二名為美京京青隊(Washington DC CYC A)；銀獎第一名為紐約CASCSA麒麟隊(New York CASCSA Kirin)，第二名為多倫多聯合壯大隊(Toronto United Bold)；銅獎第一名為多倫多五林藍隊(Toronto Ngum Lam Blue)，第二名為舊金山陌生人隊(San Francisco Strangers)。
女子組金獎第一名為多倫多風暴X隊(Toronto Storm X)，第二名為費城ClA隊(Philly CIA)；銀獎第一名為紐約東海岸融合隊(New York East Coast Fusion)，第二名為華盛頓CYC Black隊(Washington CYC Black)；銅獎第一名為紐約AAFE Voltage隊(New York AAFE Voltage)，第二名為多倫多西區A隊(Toronto Westside A)。優勝隊伍接下來還將前往馬里蘭州的巴爾的摩(Baltimore)比賽。
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