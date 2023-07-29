華人排球錦標賽 中華公所頒獎

紐約中華公所主席曾偉康頒獎優勝隊伍。（紐約中華公所提供）

由紐約中華公所主辦的第35屆「美東夏令華人 排球錦標賽」(NYMini Volleyball Tournament)，日前在曼哈頓華埠 蘇域柏公園(Seward Park)舉行開球儀式，由中華公所主席曾偉康主持。

據了解，今年參賽隊伍共有100支，包括男子組55隊與女子組45隊，賽事於23日展開，頒獎典禮暨完賽慶典24日晚在華埠舉行。

曾偉康表示，中華公所自比賽創辦起，便始終支持這項體育賽事，並很高興能成為第35屆美東夏令華人排球錦標賽的一分子，也很開心能看到傳統廣東台山排球比賽能夠繼續發揚光大。

經過2日比賽，該賽事誕生了12組優勝隊伍。男子組金獎第一名為多倫多鷹威隊(Toronto Connex A)、第二名為美京京青隊(Washington DC CYC A)；銀獎第一名為紐約CASCSA麒麟隊(New York CASCSA Kirin)，第二名為多倫多聯合壯大隊(Toronto United Bold)；銅獎第一名為多倫多五林藍隊(Toronto Ngum Lam Blue)，第二名為舊金山陌生人隊(San Francisco Strangers)。