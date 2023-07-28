史泰登島3遊民所 年底將開放

湯普金斯大道收容所附近有多所公校，反對者擔憂學童安全受到威脅。(取自谷歌)

紐約市社會服務局(DSS)官員表示，擬建於史泰登島的三間遊民 所，因施工問題拖延多年後，將於今年年底前完工開放；三間遊民所在此前宣布興建時，曾遭到當地社區反對，由於計畫是在前市長白思豪 (Bill de Blasio)任內宣布，但對於市長亞當斯 (Eric Adams)的沉默，社區則要求他給出回應。

負責管理遊民事務的市社會服務局的發言人表示，史島的三個遊民所分別位於湯普金斯大道(Tompkins Ave.)119號、勝利大路(Victory Blvd.)44 號和海蘭大路(Hylan Blvd.)1055號；該三個遊民所項目公布時，引發社區不滿，其中位於湯普金斯大道的遊民所附近，一共有四所公校以及公園等公共設施，常有學童出入，反對者擔憂會對他們造成安全威脅。

這三個遊民所以及位於中央大道(Central Ave.)100號的第四個遊民所，均為前市長白思豪(Bill de Blasio)於2017年提出的「遊民浪潮」(Turning the Tide on Homelessness)計畫的一部分，該計畫在五大區新建90個遊民所，其中多個位於華社，引起民眾不滿。

過去的18個月裡，由於持續的移民危機，紐約市的遊民數量激增。五大區的遊民人數幾乎增加了一倍多，達到約10萬5000人，其中5萬4000人是移民，占了遊民所收容人數的一半以上。

雖然市長亞當斯(Eric Adams)已經終止了市內的一些遊民所計畫，但沒有跡象顯示，市長會終止在史島建造遊民所。