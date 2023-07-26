紐約市交通局華埠設點 徵集社區柏路改造意見

紐約市交通局(DOT)25日在曼哈頓華埠劉錦廣場(Kimlau Square)舉辦社區規畫意見徵集活動。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市 交通局(DOT)25日在曼哈頓華埠 劉錦廣場(Kimlau Square)舉辦社區規畫意見徵集活動，多位項目專員架設資訊點向居民通報市府針對柏路(Park Row)沿線改造的最新計畫，並有粵語及國語翻譯向到場者提供協助，以了解市民認為的優先事項或開發建議。

市交通局曾在上月舉辦「華埠連線」(Chinatown Connection)網絡討論會，就華埠柏路的未來改造計畫收集社區意見，儘管與會居民意見不一，但有批評聲指當局未有考慮長者、非英語母語者或使用網絡存在困難人士的需求，且未提前與社區溝通便舉辦線上會議。

意見徵集活動項目代表說，因早前意見徵集方式受到社區批評，此次便舉辦系列線下研討會，並安排數位翻譯為華人居民提供協助，幫助其認識當前規畫細則和詢問一手建議。由於當局限制受訪，此代表要求匿名。

活動現場，多位交通局代表向沿街民眾介紹柏路及劉錦廣場的最新規畫，並使用效果圖和設計圖幫助其認識項目可能為華埠帶來的變化，和記錄到場人士的年齡、性別、活動範圍及日常擔憂等信息，用作未來分析地方需求、更新改造方案。