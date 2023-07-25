電單車共享充電站 電池違規遭重罰

曼哈頓華埠包厘街的一處共享充電中心，因為使用違規電池而被市房屋局和消防局開出大額罰單。(記者許君達／攝影）

在剛剛開張一個月後，位於曼哈頓華埠 包厘街(Bowery)的一間由電單車租賃業者JOCO與外賣平台Grubhub共同運營的共享充電中心，就因為使用違規電池而被市樓宇局(Department of Building)和消防局(FDNY)開出大額罰單。執法當局認為，該中心使用了不符合安全標準的電池，然而業者強調，他們的產品通過了另一項國際安全標準認證，但這個標準並未在紐約市 獲得認可。

傳票 為7月13日開出，正值該中心運營整一個月之時。6月14日，市長亞當斯(Eric Adams)還曾親赴該中心為其剪綵。根據傳票，罰金總額6400元，處罰原因是市樓宇局在其店內發現60塊電單車用鋰電池「未列入美國的許可清單」，並且這些電池都插在三個「未經批准、未列入清單」的充電櫃上，此外還有包括違規使用延長線、插座未遮蓋等違規情況。

JOCO聯合創始人兼執行長柯恩(Jonathan Cohen)則表示，他們所使用的電池以及充電櫃是由該公司自行研發的，通過了名為IEC62133的國際安全標準認證，並且市府方面也完全了解這些電池的情況。「我們現在完全合規，未來也會繼續完全合規。」Grubhub則表示，這是一個「誤會」，該公司正在與合作夥伴JOCO共同努力，向市府「澄清」這一問題。對於其他的違規，柯恩表示這些是前租戶造成的，「房東正在修復」。

樓宇局方面以該罰單尚未結案為由拒絕置評，但據知情人士透露，問題的癥結在於，紐約市3月通過的法案只批准了UL2271這一安全標準，因此JOCO產品的安全認證確實與此有衝突。不過，該法案也為其他安全標準的准入留下了豁口，未來包括歐洲標準在內的更多套認證體系都有可能被納入紐約市的法律。

這家位於包厘街259號的中心目前只為JOCO電單車租賃用戶服務，使用該品牌車輛的外賣郎可以在此現場充電，或將空電池留下、換上充滿的電池，同時還為等候充電的用戶提供空調和手機充電服務。柯恩表示，中心成立的初衷是希望能讓外賣郎不必承擔購買和維護昂貴的電單車的費用，更不用冒險在家充電。