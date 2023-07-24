公民考試變難 華裔長者入籍意願低

美國公民入籍考試版本在明年修訂更新後，難度將增加；不過華人，尤其長者對此似乎沒有太大意見，因為入籍的意願並不強烈。(記者高雲兒／攝影)

美國現行公民入籍考試是西方國家最簡單的移民 考試，不過公民入籍考試版本在明年修訂更新後，難度將增加；不過華人 ，尤其長者對此似乎沒有太大意見，因為入籍的意願並不強烈。

近日，美國公民及移民服務局(USCIS)提議新版考試增加口語部分來評估英語技能；考官會展示普通場景照片，如日常活動、天氣或食物，要求申請人口頭描述這些照片；該提議中提到，將「需要顯著提高語言能力和應試技巧」。

移民律師孫文傑表示，她經手的職業移民案件比較多，「對於這部分職業不錯、教育不錯的人群，看圖說英語的要求對他們影響不大」。不過據她觀察，家庭移民還是在華人移民中占大頭，「看圖描述就對他們提出了比較高的要求」。

不過，華裔中的長者群體，入籍意願似乎不是很大。在法拉盛圖書館乘涼的62歲的張先生表示，他跟隨兒女到美國，自己並沒有入籍的意願，「我每年都要回國探親的，綠卡 很方便」。

在中國一直當老師的謝女士表示，自己55歲來美，至今已經快十年，但是沒有入籍，「入籍就是一個選舉權，其實也不是很重要」，她說，這樣想的華裔老人挺多的，「感覺沒什麼太大的必要成為公民」。

謝女士說，很多同齡的華裔老人英文普遍不算特別好，「如果讓我描述可能還行，可是很多老人，這種日常的圖片就很困難了」。

孫文傑表示，華人入籍一般是兩個驅動，第一是減少排期，「現在如果用綠卡給配偶辦身分，需要等待五六年」，第二是給申請親人美國綠卡，「綠卡是不可以給父母申請身分的」。她說，真正因為投票權而選擇入籍的華人占據少數，「不過這兩年有增加的趨勢」。

去年通過職業移民申請到綠卡的27歲吳小姐說，自己過兩年會入籍，原因是為了父母，「到時候我父母退休了，就和我一起生活」。她補充，如果父母沒有來美意願，那麼她入籍的意願也不大。吳小姐認為，入籍考試的看圖描述應該難不倒大部分她，「大部分年輕人應該都可以通過」。