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老人易中暑 醫生：華氏90度就應開空調

記者高雲兒╱紐約報導
王雨林說，當溫度高達華氏90度左右，光靠開窗和風扇是無法達到去熱效果的，「仍然需要開空調」。(記者高雲兒╱攝影)
王雨林說，當溫度高達華氏90度左右，光靠開窗和風扇是無法達到去熱效果的，「仍然需要開空調」。(記者高雲兒╱攝影)

紐約的陰雨天和艷陽天輪番交替，讓7、8月的夏天更加潮濕和炎熱，華裔醫生表示，由於老年人對溫度感知不敏感，且自我調節較差，更容易中暑，呼籲民眾注意，另外若室外溫度超過華氏90度，就算開窗、開電扇也無法去熱，建議開空調避免中暑。

皇后區法拉盛圖書館，在天熱的時候通常都能看到不少華人居民，坐在裡面避暑。68歲的蘇先生說，只有自己一個人在家，白天子女都去上班，感覺一個人開空調太浪費，「圖書館挺涼快，也很近」。50歲的林女士則說，她的租屋處沒有安裝空調，「只有電風扇，不管用。」

在法拉盛經營內科診所的醫生王雨林說，老年人是所有群體中最容易中暑的群體，這也是主要來看診的中暑群體，「因為老年人對溫度感知不敏感，而且自我調節性比較差」。他指出，一些老年人因為害怕負擔空調的高昂電費或者根本沒有空調，對這部分人群，他就建議可到免費的避暑中心。

除了對溫度不敏感，也有長者認為空調會帶來「空調病」，寧願開窗戶或開電扇，但王雨林說，若溫度達到華氏90度左右，光靠開窗和風扇是無法達到去熱效果的，「仍然需要開空調」。

王雨林強調，避暑必須注意三點，包括時刻關注高溫預警，高溫天避免出門；多喝水，不要用甜飲料代替；溫度達到華氏90度，就應待在有空調的空間。他還補充，子女等需要多多關心獨居老人。

除此以外，王雨林說，還要防止蚊蟲叮咬，「尤其是夏天蚊子可能攜帶西尼羅病毒(West Nile Virus)，大部分被叮咬了無症狀，但是有兩成可能會有出現類似感冒症狀」。他提醒，可以隨身攜帶驅蚊噴霧，也儘量不要在日出和日落時蚊蟲最活躍的時段待在室外，另外應避免穿深色衣物或噴香水。

最後王雨林提醒人們防曬，長時間待在戶外，更要注意定時補擦防曬乳。

作為避暑中心的法拉盛圖書館，有不少華人聚集在一樓避暑。(記者高雲兒／攝影)
作為避暑中心的法拉盛圖書館，有不少華人聚集在一樓避暑。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛 高溫 圖書館

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