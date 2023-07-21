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市消防局長攜小商業局長 華埠研討「鋰電池危機」

記者許君達／紐約報導
市消防局長與小商業服務局局長，在華埠討論鋰電池安全。(華埠商業改進區提供)
市消防局長與小商業服務局局長，在華埠討論鋰電池安全。(華埠商業改進區提供)

紐約市消防局長卡瓦那(Laura Kavanagh)與市小商業服務局(Small Business Services)局長金德彥(Kevin Kim)，近日曼哈頓華埠孔子大廈，與社區進行圓桌會議，討論保障鋰電池安全與維護電單車車行業務等問題。

由於麥地臣街(Madison St.)發生的致命火災，鋰電池安全再度引發關注，卡瓦那表示，由於許多鋰電池火災發生在私人住宅內，但消防局安全檢查的權限僅限於商業性店鋪，無法進入居民家中檢查，當局將會繼續加強社區宣導，並督促當局立法，像是強制廠家為電池加裝充電過熱斷電保護功能等。

另外，市消防局也正在尋求聯邦合作，包括加強對亞馬遜等零售商的監管，避免劣質電池透過電商平台流入市場。

卡瓦那說，鋰電池起火後會在極短時間內產生極高的熱量、並以爆發的形式噴射出火焰，過程「根本不是起火，而是爆炸」。

華埠商改區特殊項目主任李德容則提到，鋰電池必須被置於完全密封的空間內才能保證安全，電單車的鋰電池之所以更容易起火，主要因為電池外露，方便拆裝和改造，一旦電池芯內的鋰金屬接觸空氣或水，後果不堪設想。

不過，普及推廣高標準安全車輛的最大困難是經濟成本，資深業者Ryuri Takanori介紹，一輛品質良好的電動車，市場價約3000至6000元，比不少二手汽車都貴，外賣郎確實很難負擔得起。

他分享，現階段最有可能實現的，是通過業者聯盟的形式，向生產商和政府議價，爭取更低的價格以及更多的政策扶持，讓更多依靠電單車生活的人能買得起。

華埠商改區行政總監陳作舟說，該提議對車行業者集中的華埠來說更有意義，下一步將考慮具體的操作方式。當天包括紐約中華公所主席曾偉康、市長特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉以及華埠商業改進區(Chinatown BID)、紐約中華總商會、曼哈頓第三社區委員會、福建社團和「心目華埠」(Think!Chinatown)等組織代表參會。

華埠 商改區 曼哈頓

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