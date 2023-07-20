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金兌錫籲監管成人護理中心 告誡勿拿回扣

記者和釗宇╱紐約報導
金兌錫19日在華埠舉行里民大會，提醒民眾注意有關成人護理中心欺詐和回扣的現象。(記者和釗宇 / 攝影)
金兌錫19日在華埠舉行里民大會，提醒民眾注意有關成人護理中心欺詐和回扣的現象。(記者和釗宇 / 攝影)

紐約州眾議會老齡化委員會主席金兌錫(Ron Kim)19日在曼哈頓華埠舉行里民大會，提醒民眾注意有關成人護理中心欺詐和回扣的現象；他說，成人護理中心目前缺乏監管，也沒有明確的行業和運營規則，經常出現向老人發放回扣卻不提供正常服務的問題，形成不少「幽靈中心」；他告誡老人，護理中心發放回扣屬於白卡欺詐行為，切勿在護理中心拿回扣。

金兌錫此前已在皇后區舉辦一場相關里民大會，華埠此次為第二場；他表示，與受市府監管的老人中心不同，成人護理中心接受白卡，服務多年以來被政府外包給私人機構，一直以來缺乏明確的監管主體，容易出現白卡欺詐。

他說，許多機構雖然名為「護理中心」，但只是給長者發放一些回扣，吸引老人加入的同時，要求他們對外說收到了護理中心的服務，但實際上卻沒有給長者提供任何服務；因為缺乏監管，許多這種「幽靈中心」無法被追責；「因此我們將繼續與社區了解該問題，未來將舉行公聽會，研究該行業的監管框架，規範市場、明確責任。」

州衛生廳主管老人長期照護的副局長赫布斯特(Adam Herbst)表示，成人照護機構可以很好地彌補紐約州老年服務資源，不僅能提供餐食、活動，還有社交技能培訓、交通服務，對社區幫助很大，未來應該長期發展；他也表示，未來州府將注重對該行業補充人力、增加培訓，並且加強監管。

亞美成人日間護理協會會長張寶利則表示，目前成人護理中心行業嚴重缺乏監管，業者只需註冊就可以獲得營業執照，門檻極低；他說，「幽靈中心」的情況比較普遍，「一些機構用回扣吸引老人加入，結果老人來了之後什麼服務也沒有，甚至說好的回扣也不給，矇騙老人；還有一些機構以前給回扣，後來停止發放，可能是因為資金鏈斷裂。」

張寶利指出，成人護理中心給老人發回扣這種行為本身就屬違法，但由於情況普遍，許多老人反而認為不給回扣是不對的，讓合法合規經營的業者無所適從；「發回扣同時不提供服務就是白卡欺詐，要從根本上解決這個問題，政府部門就應該對老人群體展開足夠的宣傳教育，讓老人知道吃回扣是不對的。」

張寶利還說，作為經營者，不希望因為欺詐問題導致的執法而讓全行業遭受滅頂之災，服務被取消後，受害者也是老人自己；「政府也應加強監管，為正規經營者發放執照，新進入行業的機構應經過行業協會的資質審核。」

據了解，目前回扣問題在護理中心較為集中的皇后區和布碌崙(布魯克林)亞裔社區比較普遍；在布碌崙經營護理中心的越南裔業者鄭裴(Trinh Bui-Kokkoris，音譯)在會上表示，許多未入會的老人，進來就會直接問「你會給我多少錢」，這導致有非法回扣行為的中心吸引更多老人，讓合法合規的業者經營困難。

對此金兌錫說，回扣行為是明確的白卡欺詐，聯邦政府和州檢察長若有線索將進行調查，他告誡老人，千萬不要從護理中心拿回扣，無論是承諾回扣還是直接給現金，都可能被認作是欺詐。

金兌錫未來還將在布碌崙、上州地區舉辦里民大會了解情況，向民眾宣導，時間待定；此後他將在州眾議會舉行公聽會，探討和研究出台監管框架的立法。與會的州眾議員李榮恩(Grace Lee)和市議員馬泰(Christopher Marte)辦公室立法主任戴齊(Max Deutsch)也表示，民眾若遇到欺詐行為，可聯繫其辦公室。

金兌錫告誡老人，護理中心發放回扣屬於白卡欺詐行為，切勿在護理中心拿回扣。(記者和...
金兌錫告誡老人，護理中心發放回扣屬於白卡欺詐行為，切勿在護理中心拿回扣。(記者和釗宇 / 攝影)

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