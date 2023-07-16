法拉盛商改區美食團 領嘗風味小吃

法拉盛商改區開啟第二屆美食團活動。(記者劉梓祁╱攝影)

為推廣皇后區法拉盛 內各具特色的美食商家，法拉盛商業改進區(Flushing BID)15日開啟第二屆「美食團」(Food Tour)活動，分四日帶領不同團隊在法拉盛內進行美食導覽，依次品嘗參與店家的食物及飲品。

活動首日導覽由賓州大學大二學生張琳達(Linda)和波士頓大學大二学生趙雪兒(Michelle)帶領，依次走訪法拉盛內美食商家，為老洛陽、秀八珍美食、雲吞妹、JoJu、舞妓、一芳和源味本鋪，並品嘗各店事先備好的特色菜品、飲料。

法拉盛商改區 執行主任余鈿崧表示，因去年第一屆活動廣受好評，今年決定繼續舉辦並邀請新一批商家參與，涵蓋不同類別，希望藉此機會「打造橋梁」，讓更多人了解法拉盛多元的風味美食；同時，今年活動隊伍中，不僅有許多年輕人，還有來自不同族裔社區的居民及家庭。

攜妻子與孩子參與首日活動的Peter Cabrera說，因熱愛嘗試不同地區食物，專程帶一家人跟隨美食團，品嘗和學習不同中餐的口味和文化，希望未來能夠有更多探索美食的活動。

「老洛陽」管理者劉岩表示，樂於參與類似活動，向不同人群推廣家鄉美食，促進社會對華人飲食文化的了解及認可，從而推動人們相互交流和理解，為社區帶來共融體驗。

劉岩說，以河南 美食為例，麵食文化在其中充分展現，其中最具代表性的是燴麵，採用細麵煮熟後與各種鮮美配料一起燉煮而成，此外還有炒麵皮、肉夾饃等；此次活動便為到場者準備了不同做法及口味的炒桿麵皮和肉夾饃。