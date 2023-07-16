美東信賴台灣後援會成立 千人出席

美東信賴台灣後援會舉行成立大會，卓榮泰(左二)授旗給紐約後援會代表江俊霖(執旗者)。(記者孫影真╱攝影)

美東信賴台灣後援會15日在新澤西州 舉行成立大會，匯集來自紐約、新澤西、華府 、波士頓 、匹茲堡等城市民眾約1000人到場參加；當天的活動上，由民進黨前主席卓榮泰授旗，旨在進一步凝聚美東各州僑胞的力量，千人誓師回台參與總統大選投票。

隨著即將到來的2024年總統大選，政治氣氛也相當熱絡，不僅在台灣，海外僑胞也密切關注此次選舉動態；此次在新澤西Iselin的APA Hotel Woodbridge舉辦的後援會成立大會，就展現僑胞濃濃的熱情。

成立大會邀請知名電視評論家章家敦(Gordon G. Chang)主講，會中剖析台灣半導體工業對世界的重要性；他說，台灣是美國的前線，保衛台灣就是保衛美國；他還說：「我們必須讓台灣人知道，我們將與他們同在，保護台灣就是保護自由民主，我們必須成功。」

為表達對後援會的支持，民進黨前主席卓榮泰、立委劉世芳、何志偉、新北市議員戴瑋珊、山田摩衣特地親訪成立大會現場，並一一致詞，呼籲民眾在明年1月13日之前，回台投票。

卓榮泰接受本報專訪時表示，此次在美東感受到在地僑胞的熱情，將承載滿滿的能量回到台灣，為2024選戰繼續努力；「因為大家都知道這場選舉我們一定要贏，贏民主、贏和平、贏台灣。」

他接著說：「我跟大家相約，1月13相約台灣，一起投下這一票，讓台灣能夠跟世界民主夥伴，永遠站在一起，也讓世界能夠真正地擁抱台灣，我們一起努力。」

卓榮泰並親授旗給紐約、新澤西、匹茲堡、波士頓、華府、和紐約青年團等後援會，對各地成立後援會表示肯定。

此次出席貴賓踴躍，包括91歲的前國策顧問蔡仁泰、僑務委員莊振輝、蘇春槐、江俊霖、鄭吉成，以及紐約、新澤西社區人士。另外還有來自匹茲堡、波士頓，以及華府等後援會成員，和紐約青年團代表。