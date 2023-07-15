法拉盛圖書館 免費供兒童午餐

現場提供午餐的志願者介紹，午餐的衛生標準符合紐約市學校的要求，且每天都有不一樣的餐食，注重營養均衡。(記者高雲兒╱攝影)

夏日來到，放學在家的孩子們可以繼續享受紐約市教育局 在全市多地提供的免費早午餐，法拉盛圖書館 就是其中之一，18歲以下，免登記、免證件均可領取。

13日午餐期間，法拉盛圖書館地下會議室的大屏幕上放映著卡通動畫片，義工們正在發放午餐，孩子們可選擇芝士三明治還是肉三明治。帶著五歲女兒和七歲兒子前來用餐的卓女士說，自己今天早上剛帶孩子來邦恩遊樂場(Bowne Playground)玩，大汗淋漓之後，帶著孩子來圖書館避暑，「看到午餐過來看看」，她表示，用餐結束後可以帶孩子繼續看看別的活動。

法拉盛圖書館館長曾陽表示，圖書館和教育局合作，一直有為孩子們發放免費午餐的傳統，一方面是為了有需要的家庭；另一方面是為了讓孩子們可以連貫地參與活動，不用冒著暑熱外出用餐，因此她也特意安排活動避開午餐時間。她表示，今年每天都有85份免費餐食可以發放，比去年的65份多出20份。

現場提供午餐的志願者介紹，午餐的衛生標準符合紐約市學校的要求，且每天都有不一樣的餐食，注重營養均衡。

在午餐前後，圖書館會為孩子們提供有益教育又有趣的「夏日讀書」計畫(Summer Reading Program)。除此之外還有不少手工和學習活動：周二上午11時，學前班兒童英語西班牙雙語故事會、下午2時為夏日讀書手工製作；周三上午11時為幼兒活動時間，下午3時為幼稚園預期班活動時間；周四上午11時學步兒童故事會，下午2時為世界各地的設計；周五11時，用Sratch軟件學電腦編程。

有需要的民眾可於周一到周五的1時到2時，前往法拉盛圖書館領取午餐，地址為法拉盛緬街41-17號。緬街60-05號的皇后丘(Queensboro Hill)圖書館也在同一時段提供午餐。