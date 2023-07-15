法拉盛圖書館 免費供兒童午餐
夏日來到，放學在家的孩子們可以繼續享受紐約市教育局在全市多地提供的免費早午餐，法拉盛圖書館就是其中之一，18歲以下，免登記、免證件均可領取。
13日午餐期間，法拉盛圖書館地下會議室的大屏幕上放映著卡通動畫片，義工們正在發放午餐，孩子們可選擇芝士三明治還是肉三明治。帶著五歲女兒和七歲兒子前來用餐的卓女士說，自己今天早上剛帶孩子來邦恩遊樂場(Bowne Playground)玩，大汗淋漓之後，帶著孩子來圖書館避暑，「看到午餐過來看看」，她表示，用餐結束後可以帶孩子繼續看看別的活動。
法拉盛圖書館館長曾陽表示，圖書館和教育局合作，一直有為孩子們發放免費午餐的傳統，一方面是為了有需要的家庭；另一方面是為了讓孩子們可以連貫地參與活動，不用冒著暑熱外出用餐，因此她也特意安排活動避開午餐時間。她表示，今年每天都有85份免費餐食可以發放，比去年的65份多出20份。
現場提供午餐的志願者介紹，午餐的衛生標準符合紐約市學校的要求，且每天都有不一樣的餐食，注重營養均衡。
在午餐前後，圖書館會為孩子們提供有益教育又有趣的「夏日讀書」計畫(Summer Reading Program)。除此之外還有不少手工和學習活動：周二上午11時，學前班兒童英語西班牙雙語故事會、下午2時為夏日讀書手工製作；周三上午11時為幼兒活動時間，下午3時為幼稚園預期班活動時間；周四上午11時學步兒童故事會，下午2時為世界各地的設計；周五11時，用Sratch軟件學電腦編程。
有需要的民眾可於周一到周五的1時到2時，前往法拉盛圖書館領取午餐，地址為法拉盛緬街41-17號。緬街60-05號的皇后丘(Queensboro Hill)圖書館也在同一時段提供午餐。
其他位於法拉盛的早午餐領取地點：法拉盛20小學，地址為巴克萊大道(Barclay Ave.)142-30號；公立237初中，地址為寇登街(Colden St.)46-21号；時間均為8時到9時15分，和11時到1時15分。全市各社區的領取地點，可上市教育局網站https://reurl.cc/7knODD查詢。
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