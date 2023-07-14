華埠反堵車費聯盟 商議後續行動

華埠反堵車費聯盟首會社區。(截自線上會議)

因針對曼哈頓60街以南的堵車費 徵收計畫落實在即，在計畫施行範圍內的華埠 社區發起行動，欲爭取費用減免；由多名社區成員組成的「華埠與小義大利無壅堵稅聯盟」，在13日晚舉行首個社區線上會議，收集意見及商議後續動作。

召集人之一大華埠民權聯盟主席陳建閃表示，聯盟在首個華埠堵車費討論會後成立，旨在匯集多方力量及資源，商議和落實反對行動，主要成員包括華埠民權聯盟執行總監王鏑、民主黨65AD區領袖于金山、紐約中華總商會副董事長盧元龍、社區人士李翠珊和律師古奇(Edward Cuccia)等。

陳建閃認為，堵車費被美化為一項環保政策，但實際上是一項強制性「稅款」，迫使下城居民承擔大都會運輸署(MTA )的巨額赤字，無疑打擊華埠。MTA董事會預計，至2025年將面臨25億元赤字。

根據會議，聯盟已與前市府僱員、現政府與公共事務顧問貝雷克(Corey Bearak)聯絡，考慮效仿新州州長墨菲(Phil Murphy)，向相關政府部門提出訴訟，理由為「環境評估」不完善。

聯盟表示，已向州長霍楚(Kathy Hochul)致信，表達對華埠社區實施堵車費的「深切憂慮」，並要求與州和聯邦政府會面，討論政策實施後的特殊規定或費用減免，從而「幫助解決華埠面臨的獨特挑戰，和減少堵車費的負面影響」。

該信以紐約中華公所為信頭，落款中還包括紐約東華協會、大華埠民權聯盟和紐約安良工商總會等，並抄送至國會眾議員高德曼(Dan Goldman)和州參議員卡範納(Brian Kavanagh)等民選官員辦公室。

信中引用數據指，以活力和文化著稱的華埠在過去數年面臨重大挑戰，如反亞裔仇恨犯罪在過去一年增加160%、商舖空置率高達30%，堵車費將對社區產生嚴重影響，波及長者、務工者和小商業者在內群體。

長兩頁的信件表示，華埠已正面臨城區監獄、遊民收容所和毒品氾濫等額外壓力，若此時引入堵車費，將阻礙社區在疫情後的恢復速度。

信中還提到，華埠作為老年人口最多區域，長者嚴重依賴外區子女和孫輩拜訪，但堵車費無疑將加劇耆老孤獨問題；同時，小商家依賴外地顧客營商，堵車費將阻止客人到訪，導致業務營收下滑甚至閉店。