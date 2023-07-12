市集與演出 7/16長島市飄台味

「Islanders：寶島慢播」2.0將在16日下午於長島市文化實驗場連演兩場。(紐文中心提供)

由台灣當代文化實驗場(C-Lab)及長島市 文化實驗場(Culture Lab LIC)攜手打造的「創世熱」台灣當代藝術特展，16日(周日)將加碼在皇后區長島市文化實驗場劇院演出「Islanders 2.0：返家」，並於同一時段，在戶外舉辦「台灣市集」(Taiwan Fest)，歡迎有興趣的民眾參與。

「Islanders 2.0：返家」(Islanders 2.0:Going Home)由台裔編舞家熊婕及小提琴家蕭又維攜手打造，去年6月在長島市首演，此次在駐紐約台北文化中心支持下再度回歸。

全長45分鐘的「Islanders 2.0：返家」包括三段展演，第一部分為聲音裝置藝術「童年故鄉」，由編曲及作曲家、聲音設計師楊伯翊所創作，第二部分「整個城市都是舞台」(All City's A Stage)，為跨域視覺藝術家及電影導演林皓偉作品，記錄多位表演藝術工作者在紐約築夢、同時面對現實生活種種壓力的追夢過程。

壓軸登場的「寶島慢播」(Compound Playground)，除原班人馬熊婕、蕭又維與舞台劇 演員張祐寧、鋼琴家祁苡瑄外，也邀請曾出演「木蘭少女」及「妖怪台灣」等原創華文音樂劇的曾桂芳，將由一曲「四季紅」拉開序幕，並以爵士與探戈等西方表演藝術風格，重新翻玩多首經典台灣民謠。

台灣市集則於2022年首次舉辦，把台灣夜市「夜市」帶進紐約不同社區，今年市集已巡迴至雀兒喜、聯合廣場、布碌崙 (布魯克林)公園坡(Park Slope)等地，現場有珍珠奶茶、鹽酥雞、剉冰、雞蛋糕等台灣道地美食，亦有文創商品及手工藝等攤位。

「Islanders 2.0返家」展演時間為16日下午3時及5時，免費入場但需至https://urlis.net/csavkhar事先登錄；台灣市集則在當日下午2時至晚9時舉辦，詳細資訊：https://taiwanfest.nyc/。