亞裔學生倡導計畫 社區簡報介紹成果
亞裔兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families)日前在曼哈頓舉辦社區簡報會，介紹2022至2023年亞裔學生倡導計畫(Asian American Student Advocacy Project)成果，由多位學生代表發言講述。
主辦方表示，作為成立接近20年的青年領導項目，宗旨始終是為紐約市公立學校的亞太裔青年提供教育、培訓和資源協助，使他們成為對社區有自我意識和知情能力的倡導者。
據介紹，倡導計畫有29名青年學子，致力於三項領域，分別為心理健康、語言服務和反欺凌與侮辱，因為其認為這些問題和公立學校的學生最為相關，希望通過研究和倡導改變現狀，尤其是針對移民和英語能力有限的學生。
學院代表在簡報會上介紹表示，此次倡導計畫是在與34所公立高中、18個亞太裔組織和14所大學溝通後做出，希望給社區提供實用的參考意見。
聯盟聯席執行董事梁韶律(Vanessa Leung)和昆丹娜(Anita Gundanna)表示，學生倡導計畫的成員證明了，為社區貢獻從不會為時過早；在過去幾年的疫情中，亞太裔青年人經歷頗多，如今可以利用自己的經驗創造出為他們自己和同齡人服務的政策解決方案。
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