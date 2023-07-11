亞裔學生倡導計畫 社區簡報介紹成果

亞裔兒童與家庭聯盟舉辦社區簡報會。(記者劉梓祁／攝影)

亞裔 兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families)日前在曼哈頓舉辦社區簡報會，介紹2022至2023年亞裔學生倡導計畫(Asian American Student Advocacy Project)成果，由多位學生代表發言講述。

主辦方表示，作為成立接近20年的青年領導項目，宗旨始終是為紐約市公立學校 的亞太裔青年提供教育、培訓和資源協助，使他們成為對社區有自我意識和知情能力的倡導者。

據介紹，倡導計畫有29名青年學子，致力於三項領域，分別為心理健康、語言服務和反欺凌與侮辱，因為其認為這些問題和公立學校的學生最為相關，希望通過研究和倡導改變現狀，尤其是針對移民和英語能力有限的學生。

學院代表在簡報會上介紹表示，此次倡導計畫是在與34所公立高中、18個亞太裔組織和14所大學溝通後做出，希望給社區提供實用的參考意見。